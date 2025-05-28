蓮香樓尖沙咀店賣點體驗百年前茶樓景　老闆：北上人多南下也不少

近日接連有食肆結業，但百年老字號蓮香樓卻逆市擴張，於尖沙咀開設分店，今日（28日）開業。蓮香樓老闆黃熙仁表示，酒樓性價比高，人均飲茶錢130元，「相信所有人都消費得起」，對市道感到樂觀。除了高性價比外，他亦指該店主打懷舊，冀能帶食客回到100年前的茶樓環境。



蓮香樓尖沙咀分店24小時營業，香港蓮香飲食集團行政經理毛小姐稱該決定因想讓食客於任何時間都可飲茶，冀未來更好地傳承飲茶文化。



蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張，午市時段食客一湧而入，侍應為食客斟水。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張，午市時段食客一湧而入，侍應為食客斟茶盅。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張，午市時段食客一湧而入，瞬間滿座。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。首批食客不乏中環店常客，點了數籠點心品嚐。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。首批食客不乏中環店常客，點了數籠點心品嚐。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店今日開張，店內除了保留點心車、茶盅泡茶等茶樓文化，更添置了不少傳統中國風裝飾。毛小姐表示新店裝修風格與總店略有不同，總店保留歷史風味，而分店則於不同地方添置蓮花裝飾，店內收銀處更搖身一變成為「蓮香錢莊」，整體主打傳統中國風。

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張，酒樓罕有設點心車及推點心姐姐，收銀處更變身成為「蓮香錢莊」。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。酒樓罕有設點心車及推點心姐姐，吸引食客點點心及拍攝。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。酒樓罕有設點心車及推點心姐姐，吸引食客點點心及拍攝。（鄭子峰攝）

香港蓮香飲食集團行政經理毛小姐稱，決定24小時營業因想讓食客於任何時間都可飲茶，冀未來更好地傳承飲茶文化。（鄭子峰攝）

侍應掛名牌 冀增客人互動

老闆黃熙仁稱，冀打造可令食客回到100年前的酒樓環境。除了餐台和裝飾以傳統風格設計之餘，店員衣着亦為特製，更在服飾左上方別上員工暱稱。

暱稱一巧思源於黃熙仁發現過往去酒樓飲茶都無法叫出侍應名稱，「但我想和所有人說，（在這裡）你叫到采妮、淑貞、張英，客人下次來的時候更可以說我找張英」，增加客人與酒樓員工的互動。

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。女侍應人人掛了名牌，當中有小龍女、香香公主、青霞及采妮，「來頭不小」。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。女侍應人人掛了名牌，當中有小龍女、香香公主、青霞及采妮，「來頭不小」。（鄭子峰攝）

除了濃厚的傳統風味外，該店還設有DJ專屬打碟角落，不定期舉行「懷舊金曲夜」，讓食客可回到過去，在舊曲中體驗飲茶文化。

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。裝修方面則偏向更傳統的中國風，添置了不少蓮花圖案裝飾。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。裝修方面則偏向更傳統的中國風，添置了不少蓮花圖案裝飾。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。裝修方面則偏向更傳統的中國風，添置了不少蓮花圖案裝飾。（鄭子峰攝）

老闆黃熙仁冀打造可令食客回到100年前的酒樓環境。（鄭子峰攝）

老闆：雖北上消費人流多 但南下旅客亦不少

至於為何選擇逆市擴張，黃熙仁稱經濟周期有高有低，不認為現時是逆市，開分店是順勢提供更好的經驗給所有客人。他指出，雖然北上消費人流眾多，但南下旅客亦不少，對後市感到樂觀。他亦表示，蓮香樓性價比高，人均飲茶錢130元，「相信所有人都消費得起。」

另外，蓮香樓今年已有逾98年歷史，還有兩年便100周年。問及未來會否再開分店或闖出海外，黃熙仁說：「計劃當中，但希望做好本地市場後才慢慢發展。」毛小姐則透露現時正構思不同慶祝100周年的方案，包括推出融合菜菜式等。

蓮香樓於尖沙咀開設分店，老闆黃熙仁今日（28日）進行拜神儀式。（鄭子峰攝）