皇后山邨食水現顆粒｜房署急裝過濾格及網　可隔直徑0.1毫米雜質

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。房屋署最新表示，昨日（3日）已參考水務署的技術建議，在皇后山邨及山麗苑多處加裝過濾格、過濾格網，其密度可阻隔直徑0.1毫米或以上的雜質。



房屋署又指，有居民表示在清洗水缸和加裝多層濾網後，水質持續有改善。沉澱物的樣本亦已送往政府化驗所，現正等候結果進行進一步的溯源調查。



房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)

房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)

房屋署在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，又在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網。(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)

房屋署傍晚在社交網站專頁發文，稱高度關注皇后山邨及山麗苑水質事故，並一直積極跟進，連日加強沖洗供水系統，包括水缸、喉管和過濾設施等。

房屋署昨日已與水務署聯合實地視察，並已參考水務署的技術建議，即時在皇后山邨總水錶房內的入水口額外加裝4個過濾格，並額外加設過濾網，及在皇后山邨及山麗苑現有共9個過濾格額外加裝過濾網，兩者密度皆可阻隔直徑0.1毫米或以上的雜質。

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。（譚曉彤攝）

粉嶺皇后山邨及毗連居屋山麗苑近日出現食水安全風波，居民發現水中含黑色顆粒。（譚曉彤攝）

房屋署表示，該署和水務署人員今日（4日）再到皇后山邨及山麗苑探訪居民，居民表示在清洗水缸和加裝多層濾網後，水質持續有改善。

房屋署會持續觀察水質情況，並與水務署緊密聯繫，就食水出現沉澱物的成因以科學的態度，收集相關資料，沉澱物的樣本亦已送往政府化驗所，現正等候結果進行進一步的溯源調查。

水務署也在社交媒體專頁表示，已要求相關管理公司檢查內部供水喉管、清洗水缸，再加裝濾網。

(Facebook專頁房委會 - 公屋人情風貌圖片)