戲院結業｜議員憂市民失赴戲院習慣惡性循環　冀放寬牌照續期安排

繼海運戲院於上周日結業後，同屬嘉禾院線的嘉禾MegaBox昨日（4日）宣布6月9日起結束營業，同晚影藝戲院公布，將進駐MegaBox，並於7月開幕。體育演藝文化及出版界立法會議員霍啟剛今日（5日）接受港台訪問表示，全港近兩年共有14間戲院結業，雖然部份戲院部份轉手及轉型，惟整體戲院數量下跌，對行業響起警號。他擔心會出現惡性循環，當區戲院結業後，市民或會失去前往戲院的習慣，改為網上看，他關注政府能否拆牆鬆綁及放寬限制，如放寬牌照續期安排，讓戲院開拓更多收入來源、自食其力。



香港電影工作者總會發言人田啟文則說，雖然相信結業潮尚未完結，但有「信心返嚟」，因為知道戲院的結業原因、「知道結業勢頭去到邊」，理由非具殺傷性及不可挽救，「有實力嘅營運者仲係堅持，包括接手已經結業嘅戲院，呢方面我會樂觀」。



嘉禾MegaBox將營業至6月8日。（資料圖片／胡凱欣攝）

霍啟剛：近兩年共有14間戲院結業 對行業響起警號

立法會議員（體育演藝文化及出版界）霍啟剛接受港台訪問，表示嘉禾院線去年至今有至少5間戲院結業，整體情況嚴峻；全港近兩年共有14間戲院結業。雖然部份戲院部分轉手及轉型，惟整體戲院數量下跌，對行業響起警號。

被問到原因，其一是受美國荷里活電影影響，因荷里活電影佔香港戲院放映約七至八成，惟美國總體票房由疫情前113億跌至現在只有80多億，為25年來票房最差，反映戲院結業是全球性問題。其次，他提到戲院人手、租金貴，但利潤微，單靠放映只能回本，還得靠賣小食等額外收入，惟近年經濟嚴峻，市民消費力下降，對戲院營運構成壓力。

霍啟剛（黃浩謙攝）

冀政府拆牆鬆綁 放寬牌照限制 讓戲院自食其力

他亦擔心會出現惡性循環，當區戲院結業後，市民或會失去前往戲院的習慣，改為網上看。他另提到整體開戲不足的問題，因近年經濟轉差，電影老闆投資變得審慎，政府雖有資助，但擔心長遠會業界會依賴政府資助。

他關注政府能否拆牆鬆綁，放寬牌照限制，讓電影院自食其力，舉例現時戲院牌照需每年續牌，用了不少人力資源，他提倡改為每兩年或數年續牌一次；現在戲院不容許有現場表演，他關注會否讓戲院開設多媒介空間，開拓收入來源；業界現時亦較難借用政府物業如青馬大橋等地拍電影，因此要花費更多成本搭景，他關注政府會否開放更多資源讓他們使用。他提倡增設埔貼或稅務優惠，吸引外國電影製作團隊來港拍戲，促進本地就業，並說好香港故事；另提議電影業界善用科技，減少電影投資成本。

嘉禾院線於今日（4/6）下午3時，在官方社交平台宣布，嘉禾ＭegaBox於6月9日起租約期滿，最後營業日為6月8日。（網上相片）

田啟文感樂觀：結業原因非具殺傷性、不可挽救

香港電影工作者總會發言人田啟文在同一節目表示，結業是預料之內，相信結業潮尚未完結。他說今次結業原因是租約期滿，估計戲院未能與業主達成租金協議而決定結業，屬商業行為。

被問對行業有何影響，他說由第一間戲院結業開始，已擔心戲院會骨牌式結業，情況非短時間能扭轉得到，而去年情況變得嚴重。雖然今年相繼有戲院結業，惟他坦言有「信心返嚟」，因為知道戲院的結業原因、「知道結業勢頭去到邊」，理由亦非具殺傷性及不可挽救，「有實力嘅營運者仲係堅持，包括接手已經結業嘅戲院，呢方面我會樂觀」。

香港電影工作者總會發言人田啟文在同一節目表示，結業是預料之內，相信結業潮尚未完結。（葉志明攝）

倡區分串流平台及戲院放映 科技製作只能在戲院感受到的電影

他又認為，戲院結業和電影兩者相連，形容是唇亡齒寒，「如果拍完戲，無戲院放映，咁拍戲嚟做咩呢？」他形容世界百花齊放才會繁盛，而非孤芳自賞；若戲院數量減少並「排少咗戲」，院方會選擇放映票房較高的電影，對年輕人或特別題材的電影造成不公平。

他留意到現時不少觀眾會「揀戲睇」，認為稍後可以在串流平台觀看，而毋須到戲院；對於有話題、有即時必要的電影才會進戲院看。他提倡區分串流平台和電影院的放映模式，例如利用科技製作只能在電影院感受得到的電影。他認為目前技術仍有待提升，不同持份者亦需要認為可行；拍攝上業界人亦要有改變，現在仍在嘗試。