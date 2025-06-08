今日新聞8分鐘︱港深公路車禍車cam直擊｜餵雀遭食環索賠警列糾紛

長康邨79歲婦遭搶2金鏈嚇破膽 街坊追賊百米不果 警緝約30歲男

青衣今日（7日）發生搶劫案。下午3時25分，一名79歲、有腳患的老婦報案，指在梯間位置，被一名陌生男子搶去手上兩條金鏈，賊人得手後逃走。婆婆當時大叫「搶嘢！」，附近熱心藥房負責人聞聲，追截逾百米不果。事後，婆婆接受訪問，表示心有餘悸，痛失丈夫所贈送的生日禮物。

土瓜灣3車串燒相撞 凌志司機疑踩錯油門肇禍 的士被推上行人路

土瓜灣發生3車串燒相撞車禍。今日（8日）凌晨4時許，一輛的士駛至土瓜灣道往馬頭角方向制駛，駛至近落山道一個燈位時出現故障，於是停在左線，隨後另一輛的士和黑色凌志私家車前後沿中線和右線駛至，凌志撞向中線的士，捱撞的士猛撼故障的士，故障的士被推上行人路，撞向附近棚架和鐵欄。

29歲沈靖韜成首名港人 奪范克萊本鋼琴賽冠軍 曾被喻音樂神童

香港年輕鋼琴家、29歲沈靖韜（Aristo Sham）贏得今屆范克萊本國際鋼琴賽（Van Cliburn International Piano Competition）冠軍，成為首名在此比賽獲獎的香港人。沈靖韜在香港土生土長，自3歲起習琴，曾為英國第四台紀錄片集《全球最傑出的音樂神童》的主角，他亦曾經為前國家主席胡錦濤及英王查理斯三世演奏。

范克萊本國際鋼琴賽自1962年起每4年舉辦一次，今屆有340名來自45個國家的鋼琴家報名，有28人獲選參賽，入選決賽的選手要與交響樂團合奏鋼琴協奏曲。沈靖韜獲得10萬美元（折合約78萬港元）獎金、3年個人化職業生涯指導、美國及國際巡迴演唱會安排、錄音專輯、宣傳等。

食環署女職員448日病假 署方：評定她永久喪失部份賺取收入能力

【食環署／病假／索償／公務員】接連有市民收到食環署通知，指索賠人員執行職務時因工受傷，要求市民賠償病假錢。其中，報稱擦傷肩膊及被原子筆的女職員須放448天「超長病假」最惹熱議，署方向涉事男子索賠44萬元。

食環署向《香港01》表示，女職員遇襲後需接受4間公立醫院和3間公立診所的治療和診斷，並被評定為永久喪失部份賺取收入能力。經不同機構的專業人員多次診斷及評估，皆確認職員缺勤病假是有需要的。

食環署又指署方有責任向施襲者索償，被申索方可以提出抗辯，或說明有財政困難等特殊情況，再由政府考慮所有因素及法律意見，決定是否繼續申索及申索金額。署方未有回應最近5年到底有多少「超長病假」個案；亦沒有回應有多少宗索賠個案等。

餵雀婦遭食環控襲擊 致職員腹痛被索兩日病假錢 警方僅列為糾紛

《香港01》早前獨家報道食環署女職員448天病假事件，涉及襲擊女職員的煙民遭索償逾$44萬，恐面臨破產，原來類似的索償個案並非冰山一角，再有市民遭食環署「翻舊帳」。其中陳女士(化名)去年在紅磡因違法餵雀被票控罰款，詎料近一年後，再收到食環署來函，指她在該事件中襲擊署方人員，導致該人員因工傷放兩日病假，要求賠償2,750.9元。

港深西部公路車禍｜車Cam直擊城巴衝向路肩 交警無路走翻欄跳橋

港深西部公路周五傍晚（6日）發生嚴重車禍，有警車處理一輛故障並停在慢線的B3城巴時，遭另一輛B3X追撞，再波及的士，造成10人受傷；其中一名31歲駐守新界北交通管制組的男警閃避B3X城巴時「跳橋」重創，被送往屯門醫院搶救，警務處處長同日晚上到醫院探望，並在翌日出席活動時指受傷警員留醫深切治療部，情況轉趨穩定。《香港01》取得事發時的車CAM影片，可見當時交通警剛離開故障城巴，疑同一時間聽到後方傳來撞車巨響，急忙走往路肩暫避，詎料B3X撞車後未有停下，直衝向路肩，交警無路可逃，最終翻過欄杆逃生。

嘉禾MegaBox最後一天多場爆滿 市民嘆可惜：冀香港電影業勿放棄

【結業潮／戲院結業／嘉禾結業／Megabox／九龍灣戲院】因租約期滿結業的九龍灣嘉禾MegaBox，今日（8日）最後一日營業。中午過後陸續有市民到戲院「打卡」留念，亦有人專程來看電影。有人對於戲院執笠感到可惜，認為串流平台的出現加劇電影行業競爭，希望香港電影業「唔好放棄」，繼續拍攝更多不同題材的電影去吸引觀眾。亦有人期望香港電影的題材可以多元化，不要太單一，讓消費者有更多選擇。

嘉禾MegaBox租約期滿後，將由影藝戲院接手經營，預計今個暑假改名「Cine Art MegaBox」開業。

景樂集團疑全線結業 曾擁逾20餐飲品牌 工會接逾百求助將申破欠

零售業及餐飲業市道疲弱，再有餐飲集團懷疑結業。酒店及餐飲從業員協會在Facebook發帖，指開業33年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團，周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未支付代通知金、遣散費及假期等。

查資料，景樂集團近日出售位於灣仔乙級商廈中望商業中心全層總部寫字樓，其網今午亦無法登入。飲食業職工總會權益幹事招冠聰表示，周一（9日）將與受影響員工到勞工處落案，又呼籲若僱主無法處理，應簽署「無力償還書」，協助員工盡快申請破欠基金。

珠海男划橡皮艇落海漂流7小時：用手機傳定位給朋友成功獲救

廣東省珠海市一名陳姓男子，日前划橡皮艇途中不慎翻落，泡在海裡漂流近7小時，他坦言當時體力耗盡、非常口渴，幾乎絕望，手機更只剩4％電力，最終他用僅剩電力傳定位給朋友並報警，並打開手機手電筒向海上救援隊確認位置，最終結束7小時漂流，被幸運救起。

一支毒秀！煙盒中藏大麻卷煙闖關 緊張男頻繁搓手西九龍站被查

近日，一名男子經西九龍高鐵站入境內地時，被海關檢出在煙盒中藏匿1支毛重0.38克的大麻卷煙。