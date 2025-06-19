中大研究：港人北上非新現象　內地消費：按摩、美容、理髮佔8成

疫情復常後，香港人北上消費已經成為常態。中大偉倫經濟學教授及經濟系主任宋錚教授今（19日）發表「港人北上消費：規模、目的地及消費特徵」研究結果。研究透過分析香港政府統計處數據以及取得AlipayHK的資深用戶數據作進一步分析，指港人北上消費並非新現象，是一個老現象。港人到內地消費、以生活服務類佔大多數、約佔8成，包括美容、按摩、理髮等。而港人在內地消費已由大灣區以及一線城市擴展到全國各地。



香港中文大學偉倫經濟學教授及經濟系主任宋錚教授希望政府和社會各界應該給予本地服務業關注。（李慧熒攝）

中大研究指，香港居民疫情後到內地旅行人數跟疫情前相若，指港人北上消費並非新現象。（李慧熒攝）

港人北上消費並非新現象

中大偉倫經濟學教授及經濟系主任宋錚分析，港人北上消費並非一個新現象，只不過是一個「反潮」。研究指出，根據政府統計資料，香港居民前往內地的旅遊次數於上年恢復到疫情前水平，在疫情前後香港人出境到內地的比例一直穩定在約80%，並非出現大幅度的增長。反映在疫情前已經有一定數字的香港人會到內地消費，並非疫情後才出現港人北上消費的情況。

研究指港人北上消費跟在香港消費模式都不一樣，港人北上消費未有擠壓到港人在港消費。（李慧熒攝）

港人內地消費：生活服務類佔8成 包括美容、按摩、理髮

同時，研究報告指香港人在境外消費佔總消費的比例，疫情前後相若，顯示港人在內地消費並未擠壓港人在香港的消費。而且，香港人在內地和香港的消費模式都有明顯差異。

根據研究報告數據，服務業大約佔「資深」AlipayHK用户在內地消費的總支出47%，而零售業和餐飲業則分別各佔28%以及16%。

港人在內地的服務業消費中、生活服務類佔超過八成，包括健康與美容、按摩以及美容理髮等服務。而「資深」AlipayHK用户在香港的消費則主要集中於零售業，佔58%，而餐飲業和服務業則分別佔29%和12%。宋錚指，服務業消費佔港人在內地的總支出接近一半，與港人在香港的消費模式有明顯差異，內地服務已經成為香港人消費選擇的重要部分。

針對港人到內地消費大多集中於服務業，宋錚認為要關注香港本地的服務業壓力。他指對於受影響服務業從業人員，政府和社會各界亦要關注，並探討如何幫助他們進行轉型，應對挑戰。

「資深」AlipayHK用户在內地消費支出的地理分布，圖左為2023年數據，右為2024年數據，反映港人內地消費從大灣區擴散至內地多地。（李慧熒攝）

港人內地消費地區 由大灣區展延多區及二、三線城市

研究亦顯示，香港人在內地的消費由集中於大灣區和一線城市，現已逐漸擴展至其他地區。以往香港人到內地的消費主要集中於大灣區及一線城市，如深圳、廣州等地區。現在港人在內地消費逐漸擴散至其他地區，如大灣區的二、三線城市，例如江門、中山，甚至會北上到重慶、長沙等地方，引證了跨境市場日漸一體化。