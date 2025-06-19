中大研究：港人北上非新現象 內地消費：按摩、美容、理髮佔8成
疫情復常後，香港人北上消費已經成為常態。中大偉倫經濟學教授及經濟系主任宋錚教授今（19日）發表「港人北上消費：規模、目的地及消費特徵」研究結果。研究透過分析香港政府統計處數據以及取得AlipayHK的資深用戶數據作進一步分析，指港人北上消費並非新現象，是一個老現象。港人到內地消費、以生活服務類佔大多數、約佔8成，包括美容、按摩、理髮等。而港人在內地消費已由大灣區以及一線城市擴展到全國各地。
港人北上消費並非新現象
中大偉倫經濟學教授及經濟系主任宋錚分析，港人北上消費並非一個新現象，只不過是一個「反潮」。研究指出，根據政府統計資料，香港居民前往內地的旅遊次數於上年恢復到疫情前水平，在疫情前後香港人出境到內地的比例一直穩定在約80%，並非出現大幅度的增長。反映在疫情前已經有一定數字的香港人會到內地消費，並非疫情後才出現港人北上消費的情況。
港人內地消費：生活服務類佔8成 包括美容、按摩、理髮
同時，研究報告指香港人在境外消費佔總消費的比例，疫情前後相若，顯示港人在內地消費並未擠壓港人在香港的消費。而且，香港人在內地和香港的消費模式都有明顯差異。
根據研究報告數據，服務業大約佔「資深」AlipayHK用户在內地消費的總支出47%，而零售業和餐飲業則分別各佔28%以及16%。
港人在內地的服務業消費中、生活服務類佔超過八成，包括健康與美容、按摩以及美容理髮等服務。而「資深」AlipayHK用户在香港的消費則主要集中於零售業，佔58%，而餐飲業和服務業則分別佔29%和12%。宋錚指，服務業消費佔港人在內地的總支出接近一半，與港人在香港的消費模式有明顯差異，內地服務已經成為香港人消費選擇的重要部分。
針對港人到內地消費大多集中於服務業，宋錚認為要關注香港本地的服務業壓力。他指對於受影響服務業從業人員，政府和社會各界亦要關注，並探討如何幫助他們進行轉型，應對挑戰。
港人內地消費地區 由大灣區展延多區及二、三線城市
研究亦顯示，香港人在內地的消費由集中於大灣區和一線城市，現已逐漸擴展至其他地區。以往香港人到內地的消費主要集中於大灣區及一線城市，如深圳、廣州等地區。現在港人在內地消費逐漸擴散至其他地區，如大灣區的二、三線城市，例如江門、中山，甚至會北上到重慶、長沙等地方，引證了跨境市場日漸一體化。