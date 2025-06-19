今日新聞8分鐘｜迷暈黨劫300萬潛逃曼谷遭遣返｜阮民安被捕涉盜竊

深水埗鴨寮街男子疑遺失金鏈 自編自導報警被搶劫 遭揭穿拘捕

深水埗今日（18日）發生搶劫驚魂案。晚上7時09分，一名男子報案，稱在鴨寮街130號對開街頭，被3名男子推入後巷，搶去身上一條金鏈後逃去。

大批警員接報到場調查，在附近一帶搜索並無發現。警員亦查問報案男子及搜查其隨身物品，揭發他疑自行遺失有關金鏈後虛報被搶金鏈，遂以涉嫌「浪費警力」拘捕該名男子，將他帶署調查。

長康邨連環搶劫案 兩婦遭掠金鏈共值$5.8萬 警查天眼拘41歲男

青衣長康邨上月25日及本月7日分別發生搶掠案，分別有兩名女子報案，指被一名男子於搶去價值約5萬元的金頸鏈及約8,200元的金手鏈，事後該男子逃去無蹤。

青衣分區特遣隊人員隨即深入調查及翻查大量閉路電視片段，快速鎖定一名男子。特遣隊人員於今日（18日）在青衣區內埋伏，於長亨邨拘捕涉案41歲男子。他涉嫌兩宗「搶掠罪」被捕，現正被扣留調查。案件交由葵青警區反黑組跟進。

大埔超級城外比亞迪私家車疑失控 剷行人路毀石柱 一女捱撞送院

大埔發生驚險車禍。今日（18日）傍晚6時01分，一輛私家車沿安邦路行駛，途至大埔超級城對出時，懷疑失控，剷上行人路撞毀石柱，一名女途人疑走避不及亦被撞到，腳部受輕傷，幸仍清醒，由救護車送往那打素醫院治理。

網上圖片可見，現場為大埔超級城對開，事發時人來人往，涉事白色比亞迪私家車剷上行人路，幸有石柱阻止私家車直衝入商場，否則後果不堪設想，惟石柱則被撞至「連根拔起」。傷者坐在地上，有途人上前施援；事後亦有大批消防及救護員到在場協助救援。

尖沙咀肥賊劫商廈舖 迷暈綁起店主母 掠近$300萬Hermès袋VCA鏈

尖沙咀光天化日下發生行劫案。一名49歲女子今午（18日）在赫德道2A號一商廈店舖內，懷疑被賊人以毛巾掩住口鼻後暈倒及遭綁起。她其後自行鬆綁，幸沒有受傷，惟發現店內有手袋及飾物不翼而飛，遂報警求助。

警方於下午1時14分接報後趕到現場，經點算後相信店舖共有14個Hermès手袋及一條Van Cleef & Arpels頸鏈被盜，共值約296萬元。案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進，正追緝一名肥身材的男疑犯，他案發時身穿綠色上衣，戴黑色帽及黑色口罩。據了解，女事主為店主母親，並不認識賊人。

有片｜跑馬地89歲婦駕車兩撼欄 回家報警稱不適 警登門尋獲人車

網上流傳一條影片，顯示一輛私家車在跑馬地司徒拔道港安醫院對開迴旋處失事撞欄杆，司機倒駛欲離開，但再次撼落同一段欄杆。據了解，事發時有途人報警，惟警方到場後涉事私家車已離開。及後，一名89歲婦人致電報案，指較早前撞車後離開，駕車回家檢查車輛並感到不適，她其後由救護車送院。

阮民安涉店舖盜竊 土瓜灣惠康內偷$140零食及飲品被捕

土瓜灣一間超級市場發生店舖盜竊案。據了解，今日（18日）下午5時許，九龍城警區特遣隊人員於馬頭角道一帶，進行反罪行巡邏，其間留意到一名男子形跡可疑，遂上前截查，之後以涉嫌「店舖盜竊」將其拘捕。據了解，被捕人為前藝人阮民安（45歲）。案件仍在調查當中，由九龍城警區刑事調查隊跟進。

警方證實，已以涉嫌「店舖盜竊」拘捕一名45歲本地男子，他涉嫌在超市內盜取11件共約值140港元的食物及飲品。據了解，阮民安涉嫌盜去可樂及茶等飲品，以及數包糖果、餅乾及魚皮花生等；警方亦在他身上發現一張他人的信用卡，相信為阮的相熟朋友持有，警員亦已聯絡到卡主到警署領回。

夏寶龍訪港｜今早在政總與愛國愛港團體座談 下午見八大校長

中央港澳辦主任夏寶龍展開第二日訪港行程，今（19日）早在政府總部與本地社團組織及政黨負責人座談。

2025本地西瓜節周五開鑼 新品種「熱研2K」皮薄多汁 甜度達12度

「2025年本地有機西瓜節」本周五（20日）至下周一（23日）一連4日於青衣城舉行，漁護署今年推介四款特色有機西瓜，包括「熱研2K」、「哈蜜」、「超甜黑美人168」及「黛安娜」。「熱研2K」為最新推介品種，由內地研發。漁護署指，皮薄多汁的「熱研2K」不適合長期運輸，所以最適合本地農友種植及賣給市民。

伊朗以色列戰爭 伊官員再聲稱擊落以軍F35戰機｜最新

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日來持續衝突，中東多國譴責以色列的行動，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的取態也備受關注，伊朗揚言以色列及美國要付出代價。《香港01》會持續報道以色列和伊朗的最新情況。

有片｜深圳地鐵站內｢落大雨｣乘客極狼狽擔遮 竟是因為這特殊設計

深圳17日（周二）下暴雨，不少深圳網友當日發影片稱，自己在深圳地鐵6號線經停的陽台山東站乘坐地鐵時，發現地鐵站裡也在下大雨，引發關注。