打風？天文台特別天氣提示：熱帶氣旋似乎形成中　明日有狂風雷暴

撰文：石國威
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【明日的天氣／打風／移動路徑／天文台／天氣預報／低壓區／熱帶氣旋】天文台今早（25日）發出特別天氣提示，指位於南海中北部的一個低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，並預料會今明兩日（25及26日）向西北方向移動，大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

天文台稱，受其影響，本港今日稍後有幾陣驟雨，明日驟雨較多及有狂風雷暴，今晚至明日初時離岸及高地風勢較大。

在呂宋島以西的在南海有一股強對流整合。（Tropical Tidbits圖片)
天文台網頁的衞星圖顯示，在呂宋島以西的在南海有一股強對流整合。（天文台圖片)

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月24日上午顯示預測結果▼

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月24日上午顯示預測結果▼

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▼人工智能預報系統「盤古」6月24日上午顯示預測結果▼

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▼人工智能預報系統「伏羲」6月24日上午顯示預測結果▼

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▼人工智能預報系統「歐中AIFS」6月24日上午顯示預測結果▼

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