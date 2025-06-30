今日新聞8分鐘｜大家樂墮窗｜港鐵職員「Rap式」分流爆紅

西半山住宅天降鋁窗 男保安後巷休息遇險傷腳 警拘一女租客

港島西半山發生墮窗傷人案。今日（29日）下午3時28分，警方接獲一名姓潘（53歲）男保安員報案，指在摩羅廟街一後巷休息期間，突然有一扇鋁窗從天而降，玻璃碎片濺傷其右腳，事後需由救護車送往瑪麗醫院治理。

現場所見，涉事鋁窗跌於摩羅廟街12號「美樂閣」與摩羅廟街8號「半山捌號」之間後巷，玻璃粉碎。警方相信鋁窗由美樂閣一單位墮下，調查後以涉嫌「高空墮物」拘捕一名姓譚38歲女子，她正被扣查；據悉譚女為上址租客，開窗時推甩窗戶。案件交由中區警區刑事調查隊第5隊跟進。

將軍澳坑口「連理街」商場塌天花 支架外露零件「吊吊揈」

將軍澳坑口「連理街」商場，今日（29日）發生塌天花事故。網上圖片可見，商場1樓東海堂對開，有一塊呈三角形、面積約2米乘1米的大型天花脫落，事後滿地水漬及框架碎片；天花則有支架外露、零件「吊吊揈」。商場派員圍封現場清理，並出動升降台善後。

據西貢區議員（將軍澳北）溫啟明在facebook專頁透露，事發於今午1時許，幸無釀傷亡。溫啟明趕抵了解後，已要求管理公司立即維修，並全面檢查天花結構，確保行人安全。港鐵回覆查詢時表示，就連理街假天花組件事故，商場十分重視，已即時圍封有關位置，正安排進行詳細檢查，了解事件成因；事件中無人受傷。

越南婦失蹤｜警改列謀殺 化驗血跡屬於失蹤女子 相信已遇害

49歲越南裔女子梁思芯（Lisa）失蹤案，家屬相信她已遭同鄉慘遭殺害及肢解，警方早前循謀殺方向調查，並追緝潛逃離港的男疑兇。疑兇的25歲女友，涉嫌協助他乘船到內地，早前被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。

警方今日（30日）表示，人員在青山道單位內發現血跡，經化驗後相信屬於該名失蹤女子，相信她已遇害，已將該宗於6月21日在長沙灣發生的失蹤人口案，改列「謀殺」案。西九龍總區重案組正調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 8256與調查人員聯絡。

將軍澳厚德邨男身懷毒品斷正 同行男子疑「睇水」同被捕

今日（30日）上午10時半，東九龍警區衝鋒隊在將軍澳厚德邨巡邏期間，發現兩名男子形跡可疑，遂上前截停搜查。警員在黑衣男子身上搜得45包懷疑霹靂可卡因和氯胺酮，同行白衣男子疑「睇水」，一同被捕。

觀塘康寧道大家樂玻璃窗墮行人路 兩男浴血 婦及時推開丈夫保命

觀塘發生塌窗傷人意外。今午（30日）約3時12分，康寧道11號大家樂餐廳，有玻璃窗從1樓跌落地下行人路，職員見狀報警。救護員到場發現兩名分別68歲姓柯和51歲姓蔡男傷者，他們分別手腳受傷，由救護車送聯合醫院治理。另有途經現場的夫婦，在危急中展現恩愛一幕，妻子發現玻璃即將墮下，千鈞一髮之際及時推開丈夫。丈夫幸無受傷，妻子則遭玻璃碎濺傷腳部，幸無大礙，拒絕送院。

影片直擊｜啟業邨大排檔2男互毆 1人爆樽施襲 反遭撳枱連打20拳

九龍灣發生打鬥案。《香港01》獲得一段讀者提供影片，指昨（28日）晚約11時，兩名男子於啟業邨大排檔一食肆對開爭執。其中一名黑衫男彎腰用左手抵擋期間，右手悄悄拿起玻璃樽扑向一名綠衣漢；在旁另一名男子及時伸手擋格，玻璃樽飛走應聲碎裂。綠衣漢避過一劫後，隨即爆粗「X你老X！」然後開始施展「連環拳」反擊。

片中可見，黑衫男反被撳於枱上毆打，毫無還擊之力，至少12拳中頭、8拳中腰。綠衣漢邊打邊罵，怒吼5次「打我！」、又狂呼5次「X！」期間又喝罵「你係咪恰我大佬呀！」在旁兩名男女不斷勸阻，片中傳出女聲頻呼「喂喂喂喂喂！好喇好喇！」綠衣漢被拉走後，黑衫男緩緩起身又再指着對方碎唸，綠衣漢聞言試圖折返被制止。有人稱「唔好嘈喇！」最終綠衣漢辱罵「傻X嚟！X你老X！」然後離去。

港鐵職員迪士尼站粵普英「Rap式」分流爆紅！揭驚人身份：有才華

【港鐵／香港迪士尼／Rap】平凡的工作也可增添樂趣。內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片，港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語，以「Rap」方法作出分流指示，生動有趣。港鐵職員「洗腦式Rap」影片震驚網民，大讚「好洗腦！好敬業！」、「行行出狀元」、「高手在民間」、「港鐵要嘉許咁有熱誠嘅員工」。

影片流傳後，有網民「起底」發現該港鐵男職員驚人身份，形容是「香港鐵路歷史活字典」。網民知悉後感嘆「給地鐵工作埋沒了嘅表演者」。

涉事港鐵職員回覆傳媒表示，他並非在「Rap」，「唔係Rap，純粹係等啲人聽到大家講嘢，咁就好好分流，大家都順利入到閘呀嘛，係咪？」。至於被網民稱讚「專業」，他強調只是做好自己份內事，感謝大家支持，「多謝大家！做自己份內事！份內事，多謝多謝」。

山東艦訪港首節預約秒殺 全部時段不消一分鐘額滿 下午3時再開

山東艦航空母艦編隊將於下月3日至7日訪港，星期六（5日）及星期日（6日）將開放予香港市民參觀，市民可於今日（30日）上午10時、下午3時及晚上8時通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」實名預約，其中早上10時的預約不足一分鐘已額滿。有意參觀的市民，可以在下午3時及晚上8時再次嘗試預約。

外機衝闖中國領海線 解放軍殲-16雙機起飛、發射紅外彈驅離

6月29日，央視節目「礪劍」播出一段解放軍出動兩架殲-16戰機警告驅離衝闖領海線的外機影片。除了雙機起飛，戰機亦做出平行卡位的動作，以及發射紅外線彈（又稱紅外干擾彈），將外機驅離領海線。

有片｜貴州榕江一周兩度遭洪水侵襲成澤國 街道7分鐘被完全淹沒

近日暴雨成災的貴州榕江縣一星期內第二度有洪水來襲。洪水昨日（28日）下午湧入縣城，城區多處被淹浸，街道變成一片澤國；官方撤離轉移群眾逾4.1萬人，同時將防汛應急響應再度提升至最高級（Ⅰ級）。

今日（29日），當地宣布28日強降雨天氣過程已結束，全縣江河湖庫汛情平穩，決定終止防汛Ⅰ級應急響應，轉入常態化防汛工作。

特朗普：「對等關稅」暫緩期7.9屆滿後擬不延長

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於6月29日播出的電視訪問中稱，對大多數國家暫緩實施「對等關稅」的90天期限，在7月9日屆滿後不打算延長。其政府將通知各國，除非已與美國達成協議，否則懲罰性貿易措施將會生效。