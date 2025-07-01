今日新聞8分鐘｜老婦推車遭撞跌｜女中學生內地交流被騷擾

北角私家車疑踩大油爬巴士頭失控跣胎 撞毀鐵絲網衝落8米山坡

北角發生車禍。6月30日（周一）晚上11時許，據報一輛私家車沿天后廟道上斜，當駛過康福臺後駛入一個右彎時，突然失控直剷上行人路，先撞毀約10多米鐵絲網，繼而衝落約8米深山坡，擱在一個屋苑的外牆旁。

鄭志剛「全退」新世界主要職務 日前稱接掌集團時已繼承巨債

新世界發展（0017）今日（30日）正式官宣，已與銀行達成882億元的再融資協議。在再融資方案有好消息之際，去年卸任集團行政總裁的非執行副主席鄭志剛今日晚上傳來「全退」安排。

藝人蔚雨芯涉騙股東投資580萬 7.17區院提訊 蔚不得離港

藝人蔚雨芯涉誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，以詐騙一名股東投資共580萬元，予其任職股東的醫學美容中心「蒨斯樺醫美」，遭廉署起訴盜竊及欺詐等3罪，案件今（30日）於東區裁判法院再訊，案件將於7月17日轉交區域法院進行答辯，本案將以中文審訊，被告續准以原有條件保釋，另新增一項在轉介期間不得離開香港。

車Cam直擊｜太子道西老婦推車仔亂過馬路 遭私家車撞跌撻落地

今日（30日）下午5時許，一輛私家車沿九龍城太子道西駛往觀塘方向，駛至近世運花園迴旋處對開時，撞倒一名過路老婦。姓何（72歲）老婦腳部擦傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

網上流傳事發時的車cam影片，可見該名老婦推着一輛手推車，嘗試橫越太子道西，該處並無任何行人過路處，路邊欄杆亦未見缺口，估計老婦在沒有遵守交通規則的情況，已在馬路上推着車行走了一段路。其時，涉事私家車正在「讓路」線前停車讓路，讓迴旋處車輛先行，司機疑沒察覺老婦推車從左邊接近，當前方馬路清空後，便開車前行，沒料到車頭撞及其手推車，導致老婦失去平衡，倒地不起。

張沛松中學女生深圳交流時遭醉漢騷擾 校方否認教師15分鐘無處理

張沛松紀念中學本月26日及27日舉辦兩日一夜深圳交流團，期間兩名女學生報稱在酒店内被4名醉漢騷擾。事件出現羅生門，涉事學生指曾向老師致電15分鐘，均無人接聽，幸有其他學校教師介入幫手；校方今日發表公開聲明，指負責教師正在沐浴而未有接聽，不過在收到學生求助的兩三分鐘内，已經介入「處理」。

校方聲明指教師有安撫學生情緒，但未提及有否斥責她們與陌生人談話；又指當時教師已斥責4名男子，並檢查他們手機有否拍攝兩名女生，查證後未有發現。

七一酒會｜李家超：上任後經濟負增長變正增長 將加快發展北都

今日（1日）是香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭時表示，今屆政府完成了歷屆政府想做，但未能達成的23條立法，上任後經濟由負增長變正增長。展望未來，他會加快發展北部都會區、河套區、新田科技城，引入新理念、新辦法拆墻鬆綁，重申寧願做艱難的改革者，也不願做安逸的停滯者。

酒會前，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，李家超率問責班子出席。三名前特首也有觀禮，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權。 前行政長官董建華未有現身，其辦公室向《香港01》表示董建華在家休養，沒有計劃出席有關活動。今年是董建華連續五年缺席七一回歸升旗禮及酒會。

授勳｜華豐大火救出十多名居民 2名救人英雄獲頒銅英勇勳章

政府今日（7月1日）公布2025年授勳名單，向3人頒發銅英勇勳章，包括曾於華豐大火中救出十多名市民的文雪良及周沚諭。政府表揚他們挺身而出、應變迅速，充分展現英勇無私的精神。

飛行服務隊拯救員何沅桐同樣獲授銅英勇勳章，政府指她在強颱風銀杏肆虐期間救起7名船員，無畏無懼地盡力履行職責。

有片｜山東突發狂風掀翻鐵片廣告牌 網民：傳說中的暴雨梨花針

6月28日下午，山東泰安突發大風天氣，一段狂風將鐵篷掀翻的影片引發關注，有網民形容畫面如「萬箭齊發」「萬劍歸宗」。目擊者表示，大風持續了10分鐘左右，但無人受傷。

越南航空「內訌」 波音787「𠝹」空中巴士A321 4人停職｜有片

《紐約郵報》報道，越南河內內排國際機場於6月27日發生一宗飛機擦撞事故，越南航空（Vietnam Airlines）一架波音787-9夢幻客機的機翼「削過」一架空中巴士A321客機機尾垂直尾翼，如同「熱刀切奶油」般劃下一道開口，兩架客機均受損，事故當下影片也在社群瘋傳。

Elon Musk再批「大而美」法案：參議院若通過 次日將建立新政黨

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）主推的「大而美」法案（One Big, Beautiful Bill）周一（6月30日）在國會參議院進行投票，馬斯克（Elon Musk）再次批評該法案將國家債務「提高了5萬億美元」，指責政府由共和黨一黨獨裁，呼籲建立「關心人民的新政黨」。他還表示，若法案獲得通過，第二天就要成立「美國黨」（The America Party），以取代共和黨或民主黨的一黨統治。