今日新聞8分鐘｜19歲孫揸外婆車　撞斃單車翁｜央視曝多架殲-20

車Cam直擊｜吐露港公路貨車撞車甩轆 橫越三線險撞的士

社交平台流傳一段11秒長的車Cam片段，拍攝到吐露港公路數輛私家車因應前方有箭嘴車收慢，後方一輛貨車疑收掣不及，撞到一輛黑色私家車。貨車隨之失控「舞龍」兼甩轆，橫越3條行車線始停下。與此同時一輛「小露寶」的士從支線駛出，險被貨車撞及，險象環生，幸事件中無人受傷。

屯門小學兩學生爆爭執 女生持鎅刀傷人男生出手還擊 雙雙被捕

今日（2日）上午10時47分，屯門東華三院鄧肇堅小學一名女學生及一名男學生在班房發生爭執，其間女生涉用鎅刀割傷男生手臂，造成1厘米傷口；男生再出手還擊，使女生肩部受傷，校方隨即報警。救護員到場將男生送往屯門醫院治理；女生則由家長及學校職員陪同，登上警車協助調查，其後亦被送往屯門醫院治理。

據了解，涉事兩人同為12歲的高年級同班學生，案發時因態度問題起爭執，案件不排除涉及欺凌。警方經初步調查後，女學生涉嫌「傷人」被捕，男學生則涉嫌「普通襲擊」被捕，他們現正被扣留調查。案件交由屯門警區刑事調查隊第二隊跟進。《香港01》正向教育局查詢。

拼多多與香港順豐終止合作 客服：安排其他快遞派送未完成訂單

網上周二（7月1日）盛傳内地電商平台拼多多，與香港順豐的合作突然終止，有網民在社交平台貼出與拼多多官方客服的對話，對方表示已與香港順豐停止合作，建議顧客選擇其他物流商的自提點。《香港01》記者周二晚向拼多多官方客服查詢，對方着切換至附近其他自提點取貨，稱包裹會照常安全送達。

香港順豐周三（7月2日）凌晨表示，根據雙方協議，有關香港集運物流服務的合同已於6月30日到期；香港順豐現已停止為拼多多提供本地集運物流服務，感謝各位的支持與理解。

鴻星中菜結業｜30年員工見證公司興衰 對結業感坎坷冀收回血汗錢

開業36年的鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家）旺角MOKO新世紀廣場店今日（2日）即日起結業。早上有員工返回酒樓領取個人物品，其後在工會陪同下到旺角勞工處勞資關係科求助。工會接獲近60人求助，涉及拖欠六月薪金、假期、代通知金等，估計單計薪金，合共達最少200萬元。

有員工對鴻星結業感到到突然，希望公司盡快歸還員工應得款項，形容「所有同事都係辛辛苦苦、有血有汗」，又透露公司兩至三個月前已開始拖糧。有員工由鴻星第一間分店工作至今30多年，曾見證公司高峰期設14間分店，「全部青春畀晒鴻星」，現時被拖欠39萬元報酬。她指老闆一向對員工很好，沒有料到未通知員工便結業，感到心酸和坎坷。

元朗奪命車禍｜警拘私家車車主夫婦 消息：孫兒疑為司機被通緝

元朗昨日發生奪命車禍。71歲姓伍老翁騎乘單車在鳳池村對開橫過馬路時，被一輛沿朗屏路往天水圍方向行駛的白色私家車撞斃。私家車不顧而去，遺下一個車牌及奧迪私家車標誌。警方今早（2日）約7時在元朗區，拘捕57歲姓趙私家車女車主及其67歲姓嚴丈夫，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，現正被扣留調查。

16歲港籍少年攀爬四川四姑娘山墜亡 入境處：按家屬意願提供協助

一名16歲少年6月30日攀爬四川四姑娘山時，從二峰埡口滑墜死亡。根據「四姑娘山風景名聲區管理局」發出的情況專報，死者是一名常住深圳的香港人，以港澳通行證（即回鄉證）報團。

本港入境處今晚（7月1日）表示，獲悉事件後，已即時透過香港駐成都經濟貿易辦事處跟進事件，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。

粵車南下｜11月起可申請 准駛入市內留港3日 初期每日名額100個

運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）下午4時將舉行記者會，交代「粵車南下」實施安排，運輸署署長李頌恩以及機管局機場運行執行總監姚兆聰亦會出席。

當局計劃於11月起接受申請，獲批車輛准許駛入市內，而非只可停在口岸；初期每日入境名額100個，每趟可留港「幾日」，初步計劃為3日，預計首批獲批車輛年底前便可來港，指定須從港珠澳大橋口岸入境，名額其後因應試行情況檢視。

沈靖韜凱旋返港 演奏參賽曲目成「古典音樂大使」：熱愛每一粒音

29歲香港鋼琴家沈靖韜在范克萊本國際鋼琴賽贏得冠軍後凱旋返港，今日（1日）獲香港電台邀請出席「凱旋回歸：沈靖韜樂聚第四台」活動，即場演奏參賽曲目，吸引逾百人到場觀賞。

沈靖韜憶述比賽期間每日練習4至5小時，沒料到得獎後會得到如此大迴響，感到很開心。他昨晚出席「星耀紫荊慶回歸」晚會演奏，形容自己擔當了「古典音樂大使」，希望啟發更多小朋友學習古典音樂。被問及未來規劃，他說其鋼琴職業生涯剛開始，期望繼續在世界各地表演，預計未來20至30年會專注鋼琴發展。

央視曝多架殲-20實戰化迎敵 解放軍英文喊話｢立即離開｣逼退外機

中國戰機殲-10在印巴衝突中的亮眼表現，令中國戰機在全球備受關注。7月1日，央視國防頻道公開多架殲-20起飛迎敵的畫面，其中戰機駕駛員用英文喊話外機：「我是中國空軍，你已接近我領空，立即離開，立即離開。」

美國大而美法案｜參議院投票馬拉松持續逾20小時 共和黨領袖拉票

在美國總統特朗普（Donald Trump）催促國會盡快通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）下，美國參議院6月30日起展開「投票馬拉松」（vote-a-rama），不斷迅速投票表決修正案，至7月1日，會議持續逾20個小時，仍然上演中。