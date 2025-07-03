山東艦訪港｜國產航母艦隊準備進香港　萬噸大驅延安艦隨行

「香港，航母編隊來了……」中國第一艘國產航空母艦山東艦聯同055型「萬噸大驅」延安艦、052D型「中華神盾」湛江艦及054A型主力護衛艦運城艦今日（7月3日) 至下周一（7月7日）訪港五天，期間將開放給公眾上艦參觀。艦隊今早將在香港島南面水域，經鴨脷洲與南丫島之間的東博寮海峽，駛進維多利亞港以西的水域，在交椅洲一帶錨泊。《香港01》直擊艦隊抵港過程。



市民在海怡半島海旁、華富邨、數碼港、摩星嶺、西環海旁、迪士尼碼頭、青衣西南端青衣路一帶及西九文化區可遠眺艦隊進港及停泊。開放給公眾上艦參觀的門票已一早派畢。



7月3日中國第一艘國產航空母艦山東艦聯同055型「萬噸大驅」延安艦、052D型「中華神盾」湛江艦及054A型主力護衛艦運城艦訪港。圖為早上7時，湛江艦在蒲台島對出海面情況。（楊凱力攝）

專頁｜山東艦訪港

山東艦航母（視覺中國）

6月上旬，海軍航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（微信公眾號＠人民海軍）

山東艦。（央視新聞）

山東艦長315米、闊75米，與維園六個硬地足球場的面積相若。（Google地圖截圖)

山東艦外觀特徵為飛機起飛時滑越甲板的弧線，其傾角為14度。（央視影片截圖）

2023年4月9日，殲-15艦載機從海軍山東艦起飛升空。（新華社圖片）

山東艦、湛江艦及運城艦周末開放給市民參觀

艦隊將於明日清晨進入本港，山東艦將停泊於港島西面錨地，周六及周日（7月5日至6日) 開放給市民參觀。湛江艦與運城艦則將停泊於昂船洲，同樣於周末開放兩天。 解放軍駐港部隊微信公眾號「香港礪劍」為提供市民實名預約，合共1萬張門票在不足一分鐘內已被搶光。

山東艦資料。(香港10製圖）

山東艦是中國第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，2019年12月正式入列，標誌着中國海軍正式進入國產航母時代。這艘航母長300多米，有20多層樓高，滿載排水量超過6萬噸，屬於中型常規動力航母。今次訪港將是它服役以來首度開放給公眾參觀。

延安艦資料。(香港10製圖）

055型延安艦受矚目 號稱地表最強驅逐艦

艦隊中同樣受矚目的是萬噸級驅逐艦延安艦。作為中國自行設計建造的第一款排水量萬噸以上的驅逐艦，被視為目前全球最先進驅逐艦之一，綜合性能甚至超越了美國主力驅逐艦。艦上有逾百個垂直發射單元，可以混合裝載防空導彈、反艦導彈、反潛導彈、對陸攻擊導彈等不同類型的導彈，還可以發射有「航母殺手」之稱的鷹擊-21高超音速反艦導彈。

湛江艦資料。(香港10製圖）

運城艦資料。(香港10製圖）

艦隊訪港期間，民航處在東博寮海峽、維多利亞港西面錨地、維多利亞港以及藍塘海峽一帶，設立臨時飛行限制區，限制所有航空器進入，包括飛機、直升機和小型無人機。

臨時飛行限制區︰7月3日上午10時至7月7日上午10時半。（政府新聞處圖片）

紅色虛線所示為7月3日上午7時40分至上午10時臨時飛行限制區。（政府新聞處圖片）

臨時飛行限制區︰7月7日上午10時半至中午12時20分。（政府新聞處圖片）

臨時飛行限制區︰7月7日上午10時半至下午1時10分。（政府新聞處圖片）

中國海軍發放短片，預告艦隊訪港期間將組織系列開放參觀和文化交流活動。「人民海軍」微博發放長約50秒的短片，展示四艘訪港軍艦，包括山東艦、055型導彈驅逐艦延安艦、052D型導彈驅逐艦湛江艦及054A型導彈護衛艦運城號在海上航行的影像, 以及戰機在山東艦起飛、導彈發射等場面。

山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港。（微信公眾號「香江礪劍」圖片）

山東艦航空母艦編隊將於7月3日至7日訪港。（微信公眾號「香江礪劍」圖片）