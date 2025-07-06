IB放榜｜全港至少29名狀元包括英基、男拔　顏寶鈴書院首誕狀元

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，各校陸續公布成績，今屆至少有29名狀元。英基學校協會轄下7間中學，一共誕下15名考獲滿分45分的狀元，至於滬江維多利亞學校今年誕生5名，拔萃男書院則有3個。保良局顏寶鈴書院今年首次誕生狀元，更「雙喜臨門」，有兩名考生考獲45分。



香港加拿大國際學校（CDNIS）亦有2名IB狀元誕生，聖保羅男女中學及保良局蔡繼有學各有1名狀元。



滬江維多利亞學校今年誕生5名45分IB狀元、7名44分IB榜眼。（吳焜曜攝）

英基7中學共誕15名狀元

英基學校轄下7間中學共936名學生應考，有15人獲得滿分45分成為狀元，另外有27人獲44分成為榜眼。校方指英基學生今年IB取得平均36.1分的優異成績，遠高於2024年的全球平均30.3分。

英基轄下7間學校今年誕生15名IB狀元。（英基提供）

滬江維多利亞學校誕5名狀元

滬江維多利亞學校今年誕生5名45分IB狀元、7名44分IB榜眼。校方表示該校111名IB學生，獲得逾400個來自世界各地高等學府的錄取通知，當中超過6成來自QS世界大學排名前100學府。

滬江維多利亞學校其中3名IB狀元，左起蕭朗哲、王俊燁、何珈琳。（吳焜曜攝）

滬江維多利亞學校誕生5名45分IB狀元、7名44分IB榜眼。（學校網站）

男拔誕3名狀元 兩人留港讀醫

拔萃男書院今年有3名狀元及5名榜眼，其中兩名狀元打算到香港大學修讀醫科，餘下一人打算到英國牛津大學修讀數學及電腦科學。

拔萃男書院今年有3名狀元，左起蔣承軒、高健豐、曾卓健。（董素琛攝）

顏寶鈴書院今年首次誕生狀元，更是一次過誕下兩名滿分狀元，另有1名榜眼。(資料圖片)

保良局顏寶鈴書院首誕兩狀元 蔡繼有學校誕一人

顏寶鈴書院今年首次誕生狀元，更是一次過誕下兩名滿分狀元，另有1名榜眼。該校校長周楚成表示感到欣喜，形容亮麗成績都是來自老師和同學努力的成果。

保良局另一所學校蔡繼有學校則有1名考生考獲45分，以及6名「榜眼」。

保良局顏寶鈴書院IB狀元溫灝朗。（保良局提供）

保良局顏寶鈴書院IB狀元蕭健朗。(保良局提供)

保良局蔡繼有學校誕生1位狀元朱睿靈。（保良局提供）

加拿大國際學校兩學生考獲滿分

香港加拿大國際學校（CDNIS）宣佈兩名學生取得45分滿分，成為狀元，另外有3名榜眼。校方指該校109名考生平均分為37.7，今年的畢業生收到全球超過140間院校取錄，包括25間醫學院和牙科學院、18間法學院等，涉及知名學府如康奈爾大學、倫敦帝國學院、牛津大學等。

香港加拿大國際學校（CDNIS）宣佈兩名學生取得45分滿分，成為狀元。（香港加拿大國際學校網站圖片）

不少人認為就讀國際學校對孩子而言會比較輕鬆，但在外地並非必然。圖為香港加拿大國際學校。（資料圖片）

聖保羅男女中學狀元望讀醫 未定是否留港

聖保羅男女中學今年的IB狀元勞雯懿打算修讀醫科，已獲中大及港大取錄，但她仍在考慮留港升學還是到英國。該校今年還有8位學生，於IB考試取得44分的佳績。

聖保羅男女中學今年的IB狀元勞雯懿打算修讀醫科，已獲中大及港大取錄。(賴卓盈攝)

聖保羅男女中學則誕生1名狀元，以及8名榜眼。左五為狀元勞雯懿。(賴卓盈攝)