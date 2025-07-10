暴雨．上課安排最新消息｜下午校停課　上午校全日制校繼續上課

天文台周四（10日）早上9時36分發出紅色暴雨警告信號。教育局宣布，學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。



▼7月10日星期四 暴雨天氣▼

7月10日清晨05:36的雷達圖顯示，本港以南有雷雨區。（天文台圖片)

由於天氣惡劣，教育局於上午近11時宣布，有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

教育局：在安全情況下方可讓學生返家

教育局宣布，學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

香港天文台在上午9時36分發出有關紅色暴雨警告信號的特別報告，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，持續暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

天文台：如住所可能出現水浸應考慮撤離

同時，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



+ 12

▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



+ 3

▼2023年9月7日 暴雨下黃大仙廣場館浸了半層▼



▼2023年9月8日早上 大埔碗窰村外大埔河▼



+ 6

▼2023年9月8日凌晨 柴灣黑色暴雨警告下多處嚴重水浸▼

