今日新聞8分鐘｜中學剪髮 父指舞剪危及兒子｜DSE六成狀元揀讀醫

日韓台發布低壓區路徑圖 周六闖港800公里範圍

【hko／天文台／打風／颱風／風球／移動路徑／熱帶氣旋】天文台今早（16日）更新熱帶氣旋預報，預料發展中的熱帶氣旋本周後期將進入南海北部並逐漸增強，靠近華南沿岸，但其路徑及強度仍存在變數。

日本、韓國及台灣官方氣象機構今早公布一個低壓區（熱帶氣旋雛型）已在菲律賓以東海域形成，並發布預測移動路徑圖，料將向西北移動並逐漸增強，橫過台灣與菲律寶呂宋島之間的呂宋海峽，可能在不登陸呂宋情況下，在周六（19日）上午進入本港東南約800公里的警戒範圍，其後「直奔」香港所在珠江口一帶，在下周日深夜至周一（20日至21日）登陸珠江口，其時強度料為強烈熱帶風暴。

上環商廈4人持刀錘淋油 兩人受傷 警追緝逞兇者

今日（16日）下午2時21分，上環永樂街33號一幢商業大廈樓上一間診所，警方接報有5人分別持刀、錘及紅油闖入，診所被淋紅油。現場兩人受傷，由接報趕至的救護員送往瑪麗醫院。警方將案件暫列打架有人受傷，中區警區重案組接手跟進，正調查逞兇者動機及展開追緝。

內地男機場女廁內遊蕩 竟向警員出示假香港身份證

機場發生遊蕩案件。昨日（15日）下午3時許，警方接獲機場職員報案，指發現一名男子在上址一個女廁內，形跡可疑。

9歲童遭陌生人推落海 警拘23歲男 調查精神狀態

網上近日流傳一張疑由學校發出的信息截圖，指一名9歲男學生上周六（12日），和母親在土瓜灣海心公園附近釣魚期間，學生「疑遭患有精神問題男子」推落海受傷。警方事後證實案件，列作「襲擊致造成身體傷害」跟進，正追緝疑犯。

屯門中學髮長風波｜父指副校舞剪危及兒子 促檢討校規不介意受罰

屯門BAND 1學校「宣道會陳瑞芝紀念中學」爆出學生頭髮過長風波，今日（15日）驚動警方。據了解，事件涉及一名15歲男學生，父親與校方交涉數月無果，有指一名副校長曾亮剪刀，要求男生自行剪髮，最終父親報警。

案中男生的父親，親向《香港01》解釋事情始末，他引述兒子的說法，指有關副校並非要求兒子自行剪髮，而是與兒子獨處期間，曾揮舞剪刀，他有感此舉對兒子構成人身威脅始報警。父親指，兒子由中一起，已因髮長過眉問題與校方糾纏，惟他認為校規不合時宜，促學校重新檢討，「唔介意我個仔做全港第一個因為頭髮過長被停學嘅學生。」有前教職員則指有關副校為人友善，不認為他會虧待家長或學生，質疑是校方管理層將重擔壓在副校身上。

DSE放榜︱婦女會終極狀元王海博3歲來港 將讀醫科不考慮海外升學

中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，香港中國婦女會中學王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。除了中英數3科核心科，他亦修讀物理、化學、生物，並自修經濟。

DSE放榜16名狀元全名單 6成擬留港讀醫 有人讀獸醫 無人做廚師

DSE中學文憑試2025年今日（16日）放榜，今年有破紀錄16名考生成為「DSE狀元」，更自2018後相隔六年再現「終極狀元」。發展局局長甯漢豪上周六（12日）出席一個「DSE放榜打氣大會」時曾言社會應支持多元化職業選擇，她期待有天當媒體訪問狀元時，佢哋話我想做一個大廚......」

今日放榜，甯漢豪的期待有沒有出現呢？綜合16位狀元升學意向，有10位計劃留港選讀醫科，醫科仍然佔大比數。有一位有意留港修讀獸醫學。另有4位傾向赴海外升學，分別修讀經濟、自然科學和環保可持續經濟學。尚有一位則仍思考留港讀醫，或到牛津攻讀數學。

書展2025開鑼｜少女為追捧《九龍城寨》凌晨排隊搶購作者余兒作品

【香港書展/書展門票/書展2025/九龍城寨之圍城/余兒】由貿發局主辦的「第35屆香港書展」於今日（16日）開鑼，一連7日在灣仔會議展覽中心舉行，早上有約百人排隊等候入場。連續13年排頭位的書迷凌晨便開始排隊，風雨無阻只為買到偶像林詠琛親筆簽名的新作《心碎遊戲》。另一位少女書迷則因愛上電影《九龍城寨之圍城》而與書籍結下緣份，盼能體驗搶先購買的成就感，所以凌晨來排隊，預計花費約2,000元掃貨。

紐約暴雨來襲地鐵「水浸眼眉」 乘客拍下月台被淹沒一刻｜有片

美國媒體7月14日（週一）報道，紐約大都會區同日晚上遭遇暴雨來襲，導致紐約市多條地鐵線路出現問題，該地區許多線路都發布洪水警報。有乘客就拍下洪水湧入地鐵站的情況，可以見到地鐵站台被水淹沒，大量乘客一臉無奈面對列車外的洪水。

中國官媒批菲律賓船擅闖黃岩島海域 高速穿航挑釁中方船隻｜有片

中國官媒、央視旗下自媒體「玉淵潭天」發布影片指，7月15日上午有菲律賓海警船隻在中國黃岩島附近海域活動，最終被驅離，影片顯示菲方船隻多次高速航行穿過兩艘中國海警船隻。報道指，菲方近來多次非法入侵黃岩島領海，此次挑釁行為較易以往不同、非常激進。