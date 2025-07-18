今日新聞8分鐘｜13歲仔買煙霧彈棄走廊｜Coldplay演唱會揭偷情

韋帕風球｜預測逼港150公里 天文台料周日離岸及高地吹10級暴風

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／ 3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋】位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓今日(18日)凌晨2時增強為熱帶風暴，命名為韋帕（Wipha），預測韋帕會在今晚（18日）至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號風球，並考慮在星期六（19日)日間發出3號風球。預測移動路徑圖顯示，韋帕會在星期日（20日）及星期一（21日）會在香港以南150公里內，以颱風級掠過。

天文台在上午11時半更新九天天氣預報，調高星期日及星期一風力預測，星期日吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級；星期一初時東南風6至7級，離岸及高地達8級。稍後東南風5至6級。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8及9級屬8號風球的烈風風力，10級屬暴風，即風力達時速88至103公里。依這個預測周日必須發8號風球，料天文台會評估是否發更高風球。

北大嶼山公路車禍﹒有片｜城巴直撞箭嘴工程車 溜前撞壆白煙四起

北大嶼山公路今晚（17日）有城巴撞向工程車，超過20人受傷。車禍一刻車cam片段曝光，可見一輛工程車停於慢線，已經亮起箭嘴指示燈；涉事城巴沿慢線駛至時，突然直撞向工程車車尾，登時白煙沙塵四起。巴士其後緩慢向右溜前，撞向路中分隔石壆後，再溜前數十米始停下。

有片｜荃灣石圍角邨石桃樓單位起火 一名男子墮樓送院不治

荃灣石圍角邨發生火警，有人墮樓。今日（18日）下午約4時05分，據報石圍角邨石桃樓一單位起火，驚動多人報警，逾80人疏散，有少女手抱愛貓逃生。消防趕抵花近25分鐘將火救熄，現正調查起火原因。

火警期間，一名60餘歲男子墮樓，倒臥大廈對開，由救護車送往仁濟醫院搶救後，證實不治；另有一名92歲老婦吸入濃煙不適送院。現場影片可見，起火單位冒出大量濃煙，一名男子坐於窗邊；事後單位嚴重焚毀，窗戶爆裂，下層晾衣架變形；樓上數層外牆亦嚴重熏黑。

葵涌雍雅軒冒煙︱消息：男童拼多多購煙霧彈 拔撞針致冒煙棄走廊

葵涌和宜合道雍雅軒昨晚（17日）冒濃煙，消防到場發現源頭為煙霧彈，警方爆炸品處理課到場發現3顆煙霧彈，並以涉嫌「管有爆炸品」拘捕一名13歲男童。消息指，男童較早前在內地網上購物平台「拼多多」以約92港元購入3粒手榴彈外型的煙霧彈，運送到香港後於集運站自取。昨晚男童將煙霧彈的保險撞針取出，致煙霧不斷湧出，男童隨即將它放出單位外走廊，驚動住戶報警。

泰國「紅姐」色誘高僧拍片勒索9千萬被捕 警方調查30萬僧侶背景

綜合泰媒報道，泰國一名35歲女子Wilawan Emsawat7月15日（週二）被捕。她涉嫌色誘多名僧侶並發生性關係，拍下對方裸照與性愛影片後向對方勒索鉅款，捲入事件的包括多名寺廟住持。該女子據報過去3年透過勒索獲得3.85億泰銖（約9300萬港元），案件在泰國轟動一時。為了挽回公眾對佛教團體的信心，泰國警方宣布將對全國約30萬名僧侶進行背景調查。

Coldplay演唱會意外揭78億CEO人夫偷食HR 旁邊女子表情有亮點

英國天團Coldplay在美國波士頓開唱，結果意外拍到「不倫戀」，身份也被網友馬上起底是身價約78億港元的科技總監Andy Byron跟該公司的人事主管，而畫面中一旁的表情尷尬的女子，也是同公司同事。考慮，又指女導師仍未能證明她住在單位。法官稱會在2個月內下裁決。

港鐵北角站信號不暢順｜調景嶺站擠滿候車人群 乘客：早返變遲到

今日（18日）早上，港鐵北角站有信號設備運作不暢順，導致將軍澳綫來往北角站至寶琳站或康城站的行車時間有所增加。上班繁忙時間調景嶺站月台擠滿候車乘客，有乘客要等多一兩班車才能登車。

國泰航空往曼谷客機空調系統故障 乘客稱機上一小時如焗桑拿

國泰航空周四（17日）早上8時由香港前往曼谷的CX705航班，在登機期間出現技術問題，導致機艙空調系統在地面的運作受到影響，航班因而延誤起飛，最終在上午10時48分啟程前往曼谷，即共延誤近3個小時。有乘客在社交平台發文透露，所有乘客被逼滯留在機上焗桑拿一小時，才獲安排轉乘其他飛機，「熱到黐線，冰水都畀咗兩杯喇，但都真係好鬼熱。」

國泰航空回應指，對事件中受影響的乘客深表歉意，並感謝理解及體諒。國泰的機場服務團隊在延誤期間，已安排合資格尊貴客戶及有特別協助需要的乘客，到貴賓室稍作休息，並向經濟艙乘客派發餐券。

白宮：特朗普因腿部輕微腫脹及手有瘀傷檢查 證慢性靜脈功能不全

美國白宮7月17日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因腿部「輕微腫脹」，以及一隻手出現瘀傷而接受了醫學評估，結果顯示他患有「慢性靜脈功能不全」(chronic venous insufficiency)，形容是70歲以上人士常見疾病，其他檢查結果均在正常範圍內，心臟結構與功能正常。路透社的圖片顯示，特朗普多次出席公開活動時，右手手背均以化妝遮蓋。