今日新聞8分鐘｜女摑男後食13拳 嚇呆司機｜姊弟互毆 送院兼被捕

熱帶風暴韋帕迫近本港 料周日港南面擔桿列島掠過

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／3號風球／8號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）今早（19日）增強為強烈熱帶風暴，天文台將於下午2時20分改發3號風球，並預告會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日（20日，星期日）凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。

天文台的預測韋帕會在明日日間在天文台尖沙咀總部以南約40公里的擔桿列島掠過。11時半更新的九天天氣預報顯示，料明日吹東北風8至9級（烈風，時速63至87公里），漸轉東至東南風，離岸及高地達11級（暴風，時速104至117公里），較昨日預測再調高一級，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。

打風前夕街市人頭湧湧 有師奶買足7日餸菜

【打風/天文台/颱風/一號風球/三號風球/八手號風球/移動路徑熱帶氣旋】天文台預料將於周日凌晨零時至2時改發八號烈風或暴風信號，並預料天氣持續惡劣。政府多個部門已提前部署，大批市民亦紛紛到街市及超市「備糧」，其中荃灣楊屋道街市今日（19日）有不少人來買餸，部份人帶同手推車大手入貨，有市民花數百元買足一星期份量，也有肉檔商販稱「忙到似打緊仗」。

蔡天鳳前家姑案9.30裁決 控方指被告詐儍扮懵

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香，涉阻警調查其子鄺港智案，控辯雙方今（18日）在區域法院作結案陳詞。控方稱從李的反應及行為，均顯示她對兒子被通緝知情，她之後向蔡天鳳母親建議應如何應對警方，以避免透露其子下落等，可見她有誤導警方的意圖。控方又認為李作證時「詐儍扮懵」，聲稱只會用手機打出打入，轉頭又自爆懂得刪掉對話記錄等，認為李的供詞不可信，更直指她只是想其「錫到燶」的兒子免被捕。辯方只提交書面陳詞沒再作補充。法官陳廣池押後至9月30日裁決。

重案組調查石圍角邨火 死者起火前曾報警語無倫次

荃灣石圍角邨石桃樓一單位昨午（18日）發生火警，一名男子墮樓斃命，92歲老街坊走火警時吸入濃煙不適送院。警方列縱火及有人從高處墮下案，由重案組跟進。據了解，與死者同住的戶主，於昨日中午因單位鐵閘從內鎖上無法進入，曾找鎖匠協助，但死者疑反鎖木門，戶主始終無法進入，無奈離開。而火警前5分鐘，死者曾報警但語無倫次，無法確定其報警目的。

女子怒摑男伴後連食13拳 的士後座變擂台嚇呆司機

的士後座驚變「擂台」，兩男女揮拳互毆，司機嚇至目瞪口呆。網上今日（18日）流傳一段年輕男女在的士後大打出手的影片，男方登車後猛力推開已坐下的女乘客，雙方均面露不悅，女乘客隨後還拖連摑三巴，其間男方一直「死忍」沒張聲，後來似乎已「谷到爆」，連環拳毆女方13拳。的士司機全程透過後鏡目擊事發經過，亦不敢出言相勸。根據的士四周的環境，懷疑地點是屯門鄉事會路。由於影片並無錄音，故兩人的關係是否情侶，又因何故把的士變成「擂台」，目前尚且未明。

姊弟因借宿問題爭執互毆 同告受傷送院兼被捕

葵涌發生持刀傷人血案。昨日（18日）晚上11時許，一對姓左的姊弟在葵聯邨聯悅樓單位內爭執，49歲女事主報案稱遭胞弟斬傷。警員到場發現女事主背部受傷，其46歲胞弟則眼、手及背受傷，經調查相信二人曾互毆，將他們送往瑪嘉烈醫院治理。

3COINS香港旗艦店首日開幕 銅鑼灣近200人排隊

日本人氣生活雜貨店3COINS攻港，位於銅鑼灣希慎廣場的首間旗艦店今日（18日）首日開幕，該店早上11時開始營業，惟10時許已有近200人在店外排起「人龍」，最終店員提早5分鐘開閘，市民魚貫入場。該店提供超過2500款貨品；線上商店預計於8月中啟用。

泰國小河馬彈跳豬1歲生日 動物園舉行慶祝派對

泰國人氣雌性侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）7月10日踏入1歲生日，動物園當天為牠舉行一連四天的生日派對，吸引大量海內外遊客到場，亦為園內其他動工帶來籌款機會。

Coldplay演唱會捉姦事件 人夫CEO遭停職

英國樂隊Coldplay7月17日在美國波士頓開演唱會期間，意外撞破美國數據處理公司Astronomer的男CEO拜倫（Andy Byron）和女HR總監卡博特（Kristin Cabot）的婚外戀。該公司18日在網上發布聲明，表示拜倫已經休假，董事會正在對事件展開調查。