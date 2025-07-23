今日新聞8分鐘｜18歲少女獅子山尋遺體｜男子落小巴遭單車撞骨裂

驚險影片｜振華道女子拖幼童連衝兩次燈過路 險遭的士撞嚇窒途人

網上今日（22日）瘋傳一段驚險車cam影片，拍到一名女子拖着一名幾歲大幼童連衝兩次「紅公仔」，險被車撞。片段可見，現場為牛頭角振華道近康寧道交界的兩組紅綠燈。該女子右手手持一袋物品、左手拖住小朋友，待車輛轉彎後，即急步衝第一組紅燈。

大小二人安然途至中間的安全島等候處後停下，女子非常有「危機意識」地望遠眺馬路、左顧右盼觀察路況，一輛專線小巴及一輛的士駛過後，她隨即帶同幼童衝越第二組紅燈。詎料另一輛的士駛至，幸立即煞車，女子及幼童亦「嚇窒」急停，之後見的士停低，便繼續跑走，最終有驚無險。影片沒有聲音，但可見安全島上其他途人亦回頭張望，相信是被響號聲嚇到。片主亦留言憶述驚險一刻，指「我喺現場係好緊張」。

暴雨｜九龍多處水浸 葵涌道變溪流 長沙灣一度有多架車未能離開

颱風韋帕襲港10號風球過後，香港天氣持續不穩；今晚（22日）8時天文台發出黃色暴雨警告生效，雨勢集中在港島、九龍一帶，除赤柱淺水灣水浸釀成車禍外，九龍亦不能倖免。

晚上約10時，警方接報指長沙灣興華街西、近海盈邨對開水浸，多輛汽車未能離開。相隔10分鐘後，警方再接報指葵涌道往荃灣方向、近葵涌交滙處水浸，水深淹至半個車胎。此外，荔景邨對開荃灣路、荔寶路往荔枝角支路、葵涌道近瑪嘉烈醫院橋底，亦有車路被水淹；車輛在「溪流」涉水而行，濺起水花。幸全部水浸很快退卻，情況不算嚴重。

入境處搗犯罪集團拘18人 涉助內地人以假學歷騙取「高才通」來港

入境處早前破獲犯罪集團涉嫌以虛假文書騙取「高才通」入境許可。經情報分析及深入調查後，處方發現有內地居民以虛假文書騙取「高才通」入境許可，其後鎖定一個跨境犯罪集團，今年4月展開「網影」執法行動，拘捕18名涉案人士，其中5人為香港居民的集團骨幹成員，當中包括一名主腦，另外13名人士為申請「高才通」的內地居民。

調查發現，犯罪集團會關注介紹香港資訊的社交帖文，物色有意來港的內地居民，向其提供可以來港的一條龍服務套餐及來港後的後續服務，每宗個案收款可高達250萬元。集團至少處理過22宗申請，總金額達5,500萬元。

突發！葉劉半山寶雲徑晨運遇意外 左手骨裂急入院打石膏

新民黨主席葉劉淑儀今天（23日）出席立法會《同性伴侶登記條例草案》委員會首次會議時，左手「打石膏」示人。她透露昨天（22日）到半山寶雲徑晨運散步時「或許是路面濕滑」，不慎滑倒左腕著地，愈發疼痛，急入院照X光發現左腕輕微骨裂，要兩至三星期復元。

不過，她說雖然行動稍有不便，但沒影響日常工作。早已表態支持訂立同性伴侶替代框架的她，堅持如常出席《同性伴侶登記條例草案》會議，更手持《草案》與打石膏的左手一同合照，以示決心。

18歲少女郭靄筠失蹤｜警方、消防及民安隊等續登獅子山搜索

18歲少女郭靄筠（Daisy），上周一（14日）在樂富最後露面後失蹤，家人報警及在社交平台發帖求助。警方調查後發現，郭靄筠曾往獅子山方向，搜索隊伍昨日（22日）起集中登山搜索。今早（23日）搜索行動繼續，警方、民安隊及消防出動登山。

天眼直擊｜元朗男落小巴遭單車撞倒致三處骨裂 母尋肇事單車手

元朗青山公路潭尾段上周三（16日）發生一宗單車撞人後不顧而去的交通意外，導致一名24歲男子三處骨裂，需接受手術。傷者母親昨日（22日）在社交平台發文並上載閉路電視片段，呼籲網民協助尋找肇事單車手。

跨性者指公廁條例不公求覆核 官指違憲裁勝訴 立法機構需修正

由女變男的跨性別人士，因未完全完成性別重置手術，身份證上仍顯示他是女性，惟在現行法例下，他仍然未能進入男性公廁。他認為條例不公提出司法覆核，要求擴闊《公廁（行為及舉止）規例》中，對「男性」及「女性」的定義。高等法院今（23日）下判辭，認為條例有違憲之嫌，裁定該跨性別人士勝訴，惟法官指把宣告相關條文無效押後12個月，讓政府有時間考慮對策，同時亦下令政府須支付訟費。

有片｜颱風韋帕吹來一地海鮮 深汕居民趕海拾到｢爆桶｣

內媒《第一現場》報道，颱風韋帕過境後，深圳汕頭合作區鮜門海灘遍地都是海鮮，不少市民帶上水桶到海邊撿海鮮。國家應急廣播曾提醒，雖然颱風過後海鮮「遍地」，但部分海鮮可能存在變質的情況，盡量不要食用。

空中MMA．有片｜馬來西亞飛中國航班有人因｢聊天太大聲｣大打出手

22日，據四川機場公安通報，2025年7月21日22時許，當局接報警稱某進港航班上有旅客發生糾紛。

俄快餐店員與食客口角後怒氣未消 推「特製」漢堡包報復斷正

俄羅斯連鎖快餐店「Tasty Dot」近日爆出衛生醜聞，一名員工因與顧客發生爭執，竟在漢堡肉上吐口水藉機報復。惡劣行徑全被當事人錄下，在網絡引起公憤，即使業者火速開除該員工，仍導致品牌形象受創。