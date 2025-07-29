今日新聞8分鐘｜西裝男「踩鋼線」過路｜少男偷戒指稱自首卻甩底

北大嶼山公路的士行駛中起火 其他駕駛人士報案 消防救熄無人傷

大嶼山發生汽車起火事故。周一（28日）凌晨2時許，當局接獲一名駕駛人士報案，指發現一輛紅色的士，在北大嶼山公路行駛期間，突然冒煙起火。消防根據報案人提供資料，趕至北大嶼山公路往九龍方向、近迪士尼支路附近尋獲涉事的士，當時的士停泊在路邊位置，仍然火光熊熊，消防員立即開喉將火救熄。經初步確認事件中無人受傷，據悉的士上當時沒有乘客，僅有74歲的士男司機在車上。

北角小巴剷行人路撼欄兩傷 女途人捱撞倒地頭浴血 PTU上前施援

北角發生車禍。今日（28日）下午4時25分，一輛14座小巴沿渣華道往鰂魚涌方向行駛，途至近柯達大廈對開時，懷疑失控自炒，剷上行人路掃毀欄杆，並撞到一名女途人。意外中，姓梁（62歲）小巴司機報稱頭痛；捱撞姓何（67歲）女途人頭流血及腳傷，幸仍清醒，雙雙由救護車送往東區醫院治理。

現場圖片可見，受傷途人倒地浴血，多名警員在旁施援。涉事白色小巴剷上行人路，車頭嚴重損毀凹陷，擋風玻璃飛脫跌於行人路上，雜物四散一地，行人路邊的欄杆被撞至扭曲變形。另外，網上車cam片段可見，當時涉事白色小巴直行，其間懷疑收掣不及要躲避前方紅的，於是扭右直剷上行人路猛撼欄杆。警方正調查車禍起因。

瑪麗醫院地盤意外｜家屬到殮房認屍 盼承建商交代意外真相

瑪麗醫院地盤致命工業意外，姓梁（57歲）電梯技工在𨋢槽為升降機進行電力維修時，機箱突然向下移動，事主遭夾斃。​今日（29日）死者10多名親友，在工業傷亡權益會職員陪同下，到西區域多利亞公眾殮房認屍。

黑雨水浸｜西裝男激流「踩鋼線」行護欄上班片瘋傳：無嘢阻到返工

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨／上班／返工】黑雨也阻擋不了港人上班決心！本港網絡瘋傳1段影片，見到暴雨下柴灣東區醫院附近道路出現泥水激流，然而有穿西裝、着皮鞋的打工仔，以「踩鋼線」方式沿護欄走過水浸道路，上班決心可見一斑，上載影片者留言「無嘢可以阻到我返工！」。

影片引來網民熱議，「好癲」、「識雜技先返到工」、「乾地要咁行平衡木都難， 重要濕地，應該下面有熔岩都難佢唔到」。也有網民認為太危險，不要胡亂嘗試。

黑雨｜環翠停車場水深一度及膝 車主駕車撤離 職員開始抽走積水

今年首個黑色暴雨警告生效近2小時，東區及南區雨勢特別大，錄得每小時雨量超過100毫米大暴雨，有可能引發山泥傾瀉。由於今早港島東區的雨勢持續猛烈，柴灣環翠停車場內積水迅速上漲，水深一度及膝蓋位置。

大部分車主疑得悉黑雨情況嚴重，已及早將車駛離，但仍有少部分車輛留在停車場內。現場可見，部分汽車已被浸了起碼三分一個車胎。

有片｜MK仔奇招偷戒指 店主發CCTV尋人 後續竟這樣更衰：已報警

【天眼直擊】店舖盜竊是刑事罪行，不應以身試法！有旺角中心商場格仔舖店主於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指有年輕男子偷竊價值78元戒指，遂上載影片尋人，並已報警處理。發帖1小時後，店方表示已收到影片中人聯絡，本來約好相關男子於7月28日（星期一）下午1時半見面，惟直至夜晚對方仍沒有現身，決定繼續循正常渠道追究。，

益豐大廈停電｜A、C座復電後再「跳掣」 全幢大廈截電4小時搶修

土瓜灣益豐大廈早前鹹水管爆裂漏水導致停電，4座大廈共904戶人受影響，工程人員經過搶修後一度全部恢復供電。不過，A座及C座部分單位復電後再「跳掣」，至周一晚上（28日）仍停電。今日（29日） 大廈為解決部份住戶仍然停電的問題，於10時至2時截電維修，其間全幢大廈會再次停電。

北京洪水｜鏟車車斗伸至二樓救人 直升機來回多次助民眾撤離

華北地區自7月23日起持續較強降雨，部份水庫高水位運行、河道堤防出險，局部地區受災嚴重。

受強降雨影響，北京市密雲區、懷柔區、延慶區多地出現洪水和山泥傾瀉，多個村莊受災，太師屯鎮等主街出現雨水倒灌現象。當地居民稱，鏟車車斗伸至二樓救走多人，直升機來回救走被困的老人及小孩。

紐約曼哈頓槍擊案 4死包括警員 槍手自盡 警指有精神病紀錄

美國紐約曼哈頓市中心7月28日發生槍擊案，4人喪生包括一名警員，槍手亦吞槍自盡。