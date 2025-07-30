今日新聞8分鐘｜新義安細B洗黑錢被捕｜俄8.8級震 多地發海嘯警報

俄羅斯8.8級地震｜日本發海嘯警報 堪察加半島錄4米海嘯

【俄羅斯地震／日本地震／日本海嘯／津波警報】美國地質調查局（USGS）周三（30日）表示，俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）對開海底周三發生8.8級地震，震源深度20.7公里。美聯社形容，這是2011年三一一東日本大地震以來，全球錄得最強的地震。日本多地，以及美國的關島、夏威夷、西岸沿岸和北馬里亞納群島，均進入海嘯預警狀態。

日本政府發布緊急警告，並預計高達3米的海嘯將襲當地太平洋沿岸大片地區，北海道至和歌山縣（以南數百公里）海嘯預警區域內的沿海居民應立即撤離至地勢較高或安全的建築物。

俄羅斯新聞社指，俄沿海城鎮北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）遭遇的最大海嘯浪潮高達5米。

日本海嘯｜港人心情少許受影響仍照「返鄉下」

俄羅斯遠東地區堪察加半島今日（30日）發生8.8級地震，日本沿岸多地發佈海嘯警報。本港今日航班如常飛往日本，有前往被發「海嘯注意警報」的沖繩的遊客指心情有少許受影響，亦有人認為海嘯對沖繩影響不大。

青衣七旬翁幫朋友維修廁所 遭電鋸割手指險斷

今日（29日）下午3時許，一名74歲林姓男子在朋友位於青衣長亨邨亨緻樓的住所，替友人維修廁所時，被電鋸意外割傷左手，手指近乎斷裂，友人見狀遂報警求助。

救護員到場後，發現林翁清醒，但手指傷勢嚴重，將他送往瑪嘉烈醫院治理。警方將案件列作「有人意外受傷」處理。

觀塘仁安大廈電錶房短路致火警 近百戶恐3日後才復電

本港今早（29日）連場暴雨，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。暴雨期間，早上8時46分，警方接獲觀塘康寧道23號仁安大廈的保安報案，指大廈的電錶房有電箱懷疑短路冒煙，消防到場迅速將煙霧撲滅，事件中無人受傷。不過，全幢大廈及周邊多間地舖供電受到影響，有商戶被迫暫停營業，食肆雪藏的食物變壞，損失慘重，當局已派員維修及向居民提供協助。

新義安細B被捕 涉開信託公司洗400億黑錢

黑社會新義安頭目「細B」近年積極擴展其版圖，過去兩年間日益壯大，勢力遍及港九新界，透過不同類型的犯罪活動謀取暴利，更透過家人、親信、同門清洗黑錢，藉此擁有超過1億港元，以購入豪宅、名車等。警方早已察覺其野心，亦不容黑幫勢力漫無止境地擴展，兩年來深入調查，終於在昨日「收網」，拘捕合共82人，包括「細B」、其家人及骨幹成員。行動中，警方共凍結11.3億港元，並檢獲約共826萬港元現金及價值超過700萬元的證物。

元朗莽漢粗暴拉扯襲擊女子 熱心男毋懼危險追上喝止

元朗懷疑發生襲擊案。有網民在社交平台上載影片，見到一名男子在元朗坑頭村對開，用力扯住一名女子的手臂將她拉走，片主見狀上前喝止，並拍片記錄現場情況，以及問女事主需否代為報警。惟女事主回應稱「唔使」，指事件只是「鬧交」，最終表示要取物品後，便聯同拉扯她的男子進入一間村屋。

《香港01》聯絡到片主黃先生，他表示開始拍片前已目擊男子多次打片中女子，因不知兩人是什麼關係，故跟進了解事件。被問到當時有否擔心自己的安全，黃回應「唔諗得咁多」，「爭一秒就係爭一秒，梗係盡可能阻止到就阻止咗先」。

上村謙信涉非禮女翻譯 慶功宴上掃事主大腿

日本男團「ONE N' ONLY」男星上村謙信，近日憑BL劇《未成年》爆紅後，3月來港出席粉絲見面會，惟他涉在慶功宴上非禮27歲女翻譯。上村否認控罪，案件今（30日）於西九龍裁判法院開審。女事主供稱，上村在檯底不斷用手掃和摸她大腿，幾度暗示想加她做LINE好友，更透過手機翻譯程式問她：「要唔要一齊去出面嘅廁所？」事主直言不想有交集，並直接無視他。事主後來明言有男友，上村一度道歉，惟之後仍未心息再問她否與男友結婚，然後再摸X大腿。聆訊下午繼續。

蔡天鳳前家翁鄺球被指欠付物業印花稅 被政府入稟追1.27億元

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年疑遭人殺害肢解，其前家翁鄺球事後被揭於2019年購買加多利山物業時，涉拖欠從價印花税782.6萬元和買家印花稅1092萬元，合共1874.6萬元。律政司根據印花稅署署長指示，昨(29日)入稟高等法院，向鄺球追討涉款外，另追討遲交買家印花稅的罰款1.092億元，和拖欠從價印花税期間的利息，合共約1.279億元。

中國足壇反腐案｜涉案18高層全獲刑 李鐵入獄20年

隨着中國足協前紀律委員會主任王小平、中超公司前董事長劉軍判決出爐，今輪中國足壇反腐案涉案的18位中國足球不同機構高層已全部判刑。

最受注目的前國足主帥李鐵被判監禁20年，並在二審維持原判；而刑罰最重的是前中國足協主席陳戌源，他被判處終身監禁，終身剝奪政治權利，全部財產被沒收。