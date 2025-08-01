英超球星指啟德主場館草地質素有改善空間　羅淑佩將促園方檢視

兩場「香港足球盛會」友誼賽日前相繼在啟德主場館上演，有英超球隊成員批評球場草地質素。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，過去兩周香港天氣不穩、草地使用率高，即使園方已進行保養措施，但亦難免草地質素受影響。她又表示，會請園方檢視如何將草地保養得更好。



利物浦隊長雲迪克早前在啟德體育園操練及表演賽後，都表示草地質素有改善空間。（資料圖片／廖雁雄攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，過去兩周香港天氣不穩、草地使用率高，即使園方已進行保養措施，但亦難免草地質素受影響。（鄭子峰攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（31日）在「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽前，偕足總主席張炎有和港腳黃威視察啟德主場館草地。（羅淑佩FB）

利物浦隊長雲迪克早前在啟德體育園操練及表演賽後，都表示草地質素有改善空間，引來不少關注。兩場表演賽都有入場的文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（1日）出席活動時回應指，近日10號風球及黑雨來襲，園方已視乎情况關閉天幕，以控制草地水分，並以紫外綫線照射草地，冀草地生長更茂密。另一方面，近幾天除了連場賽事亦有賽前訓練，草地使用率頻繁。

她又提到，她昨晚在阿仙奴對熱刺的賽前賽後，都有留意草地情況，目測球場中圈草地狀態正常，而龍門口有可能會有較多泥沙，但強調屬正常情況，當局會要求體育園檢視如何將草地保養得更好。