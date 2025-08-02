基孔肯雅熱｜港現首宗輸入個案　環境局加強患者觀塘住所一帶滅蚊

【基孔肯雅熱/首宗輸入／衞生防護中心】一名居於觀塘區的12歲男童、上月到佛山旅遊兩星期﹐回港後確診基孔肯雅熱，是本港今年首宗基孔肯雅熱外地輸入個案，男童目前情況穩定。環境及生態局今日（2日）表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方，加強防治蚊患的工作。



環境及生態局周六（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方加強防治蚊患的工作。(環境局Facebook)

環境及生態局周六（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方加強防治蚊患的工作。(環境局Facebook)

環境及生態局今日（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方，加強防治蚊患的工作，並向居民宣傳教育信息。

環境局指，為防範基孔肯雅熱傳播，與各決策局及部門和業界持份者通力合作，積極跟進防治蚊患的工作。其中，食環署在各分區召開「跨部門地區滅蚊專責小組」特別會議，協調前線等部門加強滅蚊；又邀請房屋署及物業管理公司在屋邨及屋苑滅蚊等。

當局表示，雖然基孔肯雅熱並非嚴重傳染病，但政府必須積極採取防蚊滅蚊行動，避免出現本地個案。當局對有關應急準備非常重視，「寧可備而不用，不可用而無備」，並預防基孔肯亞熱在本地扎根，變成風土病。

環境及生態局周六（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方加強防治蚊患的工作，並向居民宣傳教育信息。(環境局Facebook)