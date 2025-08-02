基孔肯雅熱｜港現首宗輸入個案 環境局加強患者觀塘住所一帶滅蚊
撰文：許湖洪
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【基孔肯雅熱/首宗輸入／衞生防護中心】一名居於觀塘區的12歲男童、上月到佛山旅遊兩星期﹐回港後確診基孔肯雅熱，是本港今年首宗基孔肯雅熱外地輸入個案，男童目前情況穩定。環境及生態局今日（2日）表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方，加強防治蚊患的工作。
環境及生態局今日（2日）於社交平台表示，政府相關部門已即時在患者居住的安達邨及入住醫院附近的地方，加強防治蚊患的工作，並向居民宣傳教育信息。
環境局指，為防範基孔肯雅熱傳播，與各決策局及部門和業界持份者通力合作，積極跟進防治蚊患的工作。其中，食環署在各分區召開「跨部門地區滅蚊專責小組」特別會議，協調前線等部門加強滅蚊；又邀請房屋署及物業管理公司在屋邨及屋苑滅蚊等。
當局表示，雖然基孔肯雅熱並非嚴重傳染病，但政府必須積極採取防蚊滅蚊行動，避免出現本地個案。當局對有關應急準備非常重視，「寧可備而不用，不可用而無備」，並預防基孔肯亞熱在本地扎根，變成風土病。
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