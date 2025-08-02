今日新聞8分鐘｜來電索保釋金騙徒上門收錢｜貨車夾倒豎蔥私家車

黑雨．有片｜暴雨來襲 本港多處路面水浸 車輛減速涉水而行

天文台於今日（2日）上午9時45分，改發黑色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。本港多處路面有積水，車輛都要涉水而行，有網民形容是「陸上行舟」，不少駕駛者見狀都減慢車速行駛。

悅來酒店4死案｜命案頭七 死者家屬神情肅穆 冒雨致祭

荃灣悅來酒店上周日（7月27日）發生4屍命案，37歲姓紀男子在社交平台留下遺書後，用刀殺死妻子及兩名兒子後墮樓身亡。今日（8月2日）是命案頭七，死者家屬在悅來酒店外致祭。警方亦在路祭範圍拉起橙色帶分隔，大批傳媒在外圍採訪。

荃錦公路私家車陷火海現火路 1人受傷 男子高呼︰好危險

荃錦公路發生汽車起火事故。昨晚（31日）11時55分，一輛私家車沿荃錦公路往橫台山方向下山，駛至大帽山郊野公園觀景亭對開時，60歲陳姓男司機發現煞車系統冒煙，於是將車停下和下車，未幾私家車突然「自焚」，陳男懷疑撲火時，手腳受到輕微燒傷，途經駕駛人士見狀幫手報警，陳男在場接受初步治理後拒絕送院。

天眼直擊｜老婦接「女兒」來電索保釋金 騙徒上門4分鐘呃走$4萬

土瓜灣本周三（7月30日）發生一宗電話詐騙案，八旬老婦接到騙徒來電，對方冒充其女兒，聲稱因犯事急需15萬元保釋金，並派一名自稱是「律師個女」的同黨上門取走4萬元現金。整個犯案過程被屋內的閉路電視拍攝下來，短短4分鐘，該名女騙徒就完成取款及數錢的動作，臨走時更向婆婆說：「你放心啦！我哋會幫佢搞掂。」輕拍其肩膀安慰。受害人的兒子吳先生事後揭發事件，立即報警求助。

有片｜元朗貨車尾板半開 夾倒豎蔥私家車駛走 網民：咁都得？

網上流傳一段片段，元朗一輛密斗貨車化身為「拖車」，尾板半開，裝載一輛私家車。私家車「倒豎蔥」式被尾板夾住，司機位車門打開，後半車身露出貨車外，情況驚險。片中亦顯示，私家車車尾似有損毀，亦不見有車牌。從影片可見，貨車載同私家車元朗小商路一安老院前，之後駛入青山公路元朗段，上載者未有交代拍攝時間。

基孔肯雅熱｜本港現首宗輸入個案 12歲男童上月曾到佛山兩周

本港初步發現首宗輸入基孔肯雅熱個案，涉及一名12歲男童，上月曾在佛山逗留兩周。港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，個案涉一名12歲男童，潛伏期曾在佛山逗留。他回港後不久發燒，出現皮疹和關節疼痛，主要手指關節位置疼痛，並在聯合醫院留醫，經核酸檢測對基孔肯雅熱呈陽性，目前因輕微症狀轉送瑪嘉烈醫院留醫。

有中學教師疑向學生借錢拖欠逾8千元 教局：學校已啟動危機小組

近日有學生在社交平台上發文指控，疑遭教師借錢後不獲償還。涉事學生向《香港01》表示，該教師於去年4月起，先後多次以不同理由借錢，包括無時間到櫃員機提款、「屋企人入醫院」，「屋企人有cancer（癌症）」等，至今拖欠8,800元。而涉事教師於今年中左右已離職。

Chiikawa特展．多圖｜今日正式開幕 衣食住行主題展區搶先看

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」今日（1日）在尖沙咀K11 MUSEA開幕，展覽以「衣、食、住、行」為主題，設共三個室內及室外的展區，展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑，還原經典漫畫場景，又加入互動體驗元素。