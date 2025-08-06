保安長期受女虐待　被阻上廁所忍無可忍犯誤殺　官稱悲劇囚56月

七旬保安指其患多種精神病的女兒，經常在家虐待雙親。有次保安深夜想去廁所，女兒阻止之餘，用雨傘襲擊他兼責罵他兩小時至凌晨，她才後回房睡覺。保安員思考一小時後把女兒勒斃，之後向妻發訊息稱：「我已殺死阿詩」，並報警自首。庭上亦揭被告與妻曾為女兒申請宿舍多年未獲批，3人被迫同處一室。保安早前經審訊後被裁定誤殺罪成。法官今（6日）在高等法院判刑時指，本案對於案中每一個人而言都屬悲劇，被告長期受激怒，考慮他所受的程度，指其反應非不成比例，認為可對被告法外開恩，判他監禁4年8個月。



陪審團裁定被告基於激怒而誤殺

被告陳桂生（74歲），保安員。原被控以1項謀殺控罪，指他於2022年3月7日，在旺角海富苑一單位內謀殺長女陳杏詩(32歲)。陪審團退庭商議後，一致裁定他謀殺罪不成立，並一致裁定他基於激怒而誤殺罪成。

被告陳桂生在錄影會面稱，忍耐女兒數年，最終自己忍無可忍，殺死女兒。(資料圖片)

2022年旺角海富苑發生殺女案，七旬保安員陳桂生在家中把32歲女兒陳杏詩勒死。（翁鈺輝攝）

精神科醫生譚務成(圖)認為，被告陳桂生案發時患中度適應障礙症。

被告曾表示願認誤殺

法官判刑時稱有考慮被告在案中所受激怒的性質和程度，認為其反應並非不成比例，雖然法庭有責任就非法奪去他人的性命作出懲處，但本案情況可以對被告法外開恩。由於被告在開審曾前表示願意承認誤殺罪，可獲三分一刑期扣減，把量刑起點定為7年，判他監禁4年8個月。

女兒患自閉強迫及亞氏保加等精神病

控方案情指，被告、前妻羅仕英和女兒陳杏詩原居於旺角海富苑的單位。女兒曾任侍應，2016年被解僱後一直無業。她於2017、2018年左右，被診斷患有自閉症，2021年被診斷患有強迫症、學習障礙和亞氏保加症等。

殺女後向妻發訊息：我已殺死亞詩

被告一家三口經常為瑣事如清潔、洗碗等爭拗。也曾有肢體衝突，警員因此6次到場處理。2022年3月7日凌晨4時許，被告在妻外出工作期間，被告在單位內扼斃女兒。他殺死女兒後向妻發送訊息稱：「我殺死亞詩」和「我已殺死亞詩」。他於兩個小時後再致電妻，指女兒不准他使用廁所，因此殺死女兒。

指女兒失業後患上精神病

被告其後報警被捕，他在警誡下稱：「我對住個女太大壓力，先至摙死佢。」他其後在錄影會面稱，相信女兒失業後患上精神病，而其病情在案發前兩年轉差。女兒在數年間責罵他、對他動粗，又阻礙他入睡。

被阻去廁雨傘襲擊再被罵兩小時

被告續指，他於3月7日凌晨1時許前住廁所。女兒站在廁所門口，稱：「我係唔俾你屙尿。」被告聲言在廚房的桶小便，女兒才准他使用廁所。惟女兒其後指責被告未有沖廁，責罵他兩小時，又用雨傘打他8至10次。被告未有自衛，僅著女兒不要打他。至凌晨3時許，女兒返回自己的房間。

思考1小時後決定殺女

被告稱當時忍無可忍，在房內思考1小時，最終決定殺死女兒。他走入女兒的房間，用雙手按著她的喉嚨，期間女兒稱：「我唔敢啦...我唔敢啦」，又曾咬被告的右手拇指和大腿，和推開被告。被告最終按她的頸約10多分鐘，直至女兒沒有呼吸。

事發前兩父女曾因清潔問題口角

控方在審訊時傳召被告的前妻羅仕英作供，並讀出其口供。羅的口供提及被告和女兒案發前一日的早上，為家中的清潔問題口角。當被告打算掃地時，女兒不滿謂：「死人陳桂生，唔好拖地，唔好掃地，唔准。」

羅曾勸女兒不要再虐待父母

被告離開單位後，羅亦與女兒口角，她曾向女兒稱：「你唔可以咁管你老豆....你身上喲血肉都係你老豆俾你嘅。」她又要求女兒：「唔好精神虐待我哋，唔好郁吓又打人，又俾你打又俾你鬧，成日折磨我哋，你有返啲人性。」

等了4年女兒仍未獲安排床位

羅又透露，曾向多個部門求助，但不獲理會，她向房署要求和女兒分戶遭拒。此外，他們等待家庭服務中心向女兒提供宿舍，但：「等咗4年，都話無宿舍、床位俾我個女。，指這是「間接殺人」。羅庭上直指：「我覺得房署同家庭服務中心要負責。」

死者胞妹證姊常襲擊父母

辯方在審訊時，亦傳召被告的幼女、即死者胞妹陳杏秀作供。她指，胞姐自失業後，其精神狀態和與家人關係都越來越差，與家人為瑣事爭吵，幼女忍受不了，因此搬走。其後，胞姐的情況惡化，和家人有肢體衝突，包括打母親至瘀傷，和用剪刀掟向母親。此外，胞姐不准被告上廁所和返家，被告會因此到後樓梯躲避。

精神科醫生指被告案發時患適應障礙

控辯雙方分別傳召精神科醫生譚務成和李卓穎作供，他們均認為被告案發時患中度適應障礙症。譚務成指，被告的病源包括疫情、和前妻同住，以及遭女兒打罵等。李卓穎則指，被告女兒在事發前打被告、不准他上廁所等，增加被告的壓力，令他難以控制自己。

案件編號：HCCC267/2023