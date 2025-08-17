今日新聞8分鐘｜惡漢皮帶鞭爆的士車窗｜兩男女倒斃葵涌警檢冰毒

車Cam直擊｜星群的士直撼箭嘴車 再衝前數十米撞欄變爛鐵 釀3傷

北大嶼山公路今晚（16日）發生交通意外。一輛的士往機場方向，駛經收費廣場後不久，撞上一輛箭嘴車，的士上司機一度被困，腳部受傷，女乘客則額頭受傷。另一車上一名男司機，則手部受傷。3人獲救後，所幸全部清醒，均送往北大嶼山醫院治理。警方正調查事發成因。

網上流傳事發時的車CAM影片，可見涉事的士沿快線而行，疑一直沒留意前方停有箭嘴車，直至雙方距離只餘數米，才急忙扭軚閃避，但已未及避開，右邊車身直撼箭嘴車車尾，塵土飛揚。的士衝勢未止，高速前衝越過兩條行車線，再撞向左邊路肩防撞欄，繼而反彈，最終停在馬路中央。

葵涌雙屍命案｜母報兒子失聯 消防爆門揭單位兩男女倒斃浴室

葵涌本周六（16日）發生雙屍命案。晚上近9時，警方接獲一名女子報案指，與其兒子失聯幾日。其後，消防爆門進入和宜合道瑞景大廈一單位，發現浴室內一男一女倒斃，現場證實死亡。

據悉，男女死者均為本地人，兩人年紀相若，約20餘歲。男死者有精神病記錄。初步調查發現，單位並無打鬥及搜掠痕跡。現場並沒檢獲遺書，兩人死因有待驗屍解剖確認。警方現正調查事件原因及兩人關係。

政府冒牌水風波｜立會跨黨派促檢討投標漏洞 如涉失職要追究責任

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被揭發未經內地製造商批准投標，政府叫停合約，並交警方調查。今次「冒牌水事件」涉及5,294萬元合約，立法會跨黨派議員促請政府檢討投標制度漏洞，問責失職官員。

其中，民建聯陳恒鑌認為投標價低者得也要符合標準，事件反映政府「有啲未做夠嘅地方」，要調查漏洞改革制度，「如果有失職，希望政府按既定機制處理」。工聯會鄧家彪認為價低者得不應犧牲盡職審查，「有冇核對承辦商同聲稱生產商嘅關係？」，如官員無按足程序採購，要追究責任，如跟足程序仍有問題，則要改革制度。

新民黨何敬康認為，任何採購都不能以便宜作第一標準，應考慮性價比高有品質的供應商，直言「唔係鬥平」，促請檢討招標制有否改善空間，包括考慮市場佔有率、供應商經驗等。C15+議員江玉歡質疑政府把關不嚴，「有否檢視過往的紀錄、安全標準、安全證書由誰發出？有否做好核證？」她形容事件屬「低級錯誤」，如涉及人為因素，負責採購的部門或需問責，不能只交由警方處理了事。

車cam｜吐露港公路私家車切線亂舞 貨van捱撼翻滾 司機幸無恙

吐露港公路發生驚險交通意外。今日（16日）傍晚6時26分，一輛貨van沿吐露港公路往大埔方向行駛，途至佛教大光德萃書院對開時，被一輛私家車撞至翻滾數周。意外後，貨van司機幸仍清醒，沒有受傷及被困。

網上流傳車cam片可見，上址4線行車，一輛貨van沿吐露港公路左3線前駛，後方一輛白色私家車欲由左2線連切兩條行車線至右線，貨van突然改道靠向右線，私家車見狀扭軚閃避，失控「S字型」亂舞，繼而車頭攔腰撞向貨van，霎時白煙四起。另一車cam片可見，私家車意外後停於4線，車頭向壆；貨van捱撞後則「打觔斗」翻滾兩周至左線的隔音屏障旁，車道上遺落軚痕及大量碎片。

有片｜尖沙咀惡漢皮帶鞭爆的士車窗襲司機 事主：我心理壓力好大

尖沙咀發生襲擊及刑事毀壞案。片段顯示iSQUARE對出位置，一名非華裔男子情緒激動，揮舞皮帶打爆的士車窗及鞭向司機，更大叫「企喺度！企喺度！X你老母，企喺度！」該名非華裔男子逞兇後逃去，警員到場發現53歲的士男司機受傷，並在車內檢獲懷疑是涉案的皮帶扣，其後於樂道搜查期間發現皮帶，目前人員正追緝該名歹徒。

事主洪先生向《香港01》表示，該名非華裔男子為上址「陀地」，不時飲醉酒發難，當晚對方先後襲擊另外兩輛的士，起初他「以為唔接觸就無嘢」，豈料男子突然用粗口問候，更脫去腰間皮帶揮舞打爆車窗，襲擊自己。洪先生表示經常會見到該名男子，「我又認得佢，佢又認得我，我心理壓力好大呀！」，希望警員能盡快將兇徒緝拿歸案。

大坑炳記茶檔人手不足暫停營業 陳奕迅東莞粉絲冀嚐奶茶卻摸門釘

開業逾70年的爆紅鐵皮檔大坑「炳記茶檔」昨晚（16日）在社交平台公布，由於人手不足，由即日起暫停營業直至另行通知。該茶檔今日（17日）於社交平台再補充，並不會結業，只是「因不知幾時請到人所以寫停業先」。

茶檔為本港罕有仍保持鐵皮懷舊風貌，深受旅客和本地市民歡迎。有台灣街坊指內地劇集在此取景，今早專程到訪，豈料暫停營業。亦有東莞旅客因偶像陳奕迅是茶檔常客，打算品嚐奶茶和西多士卻「摸門釘」。有街坊認為炳記是該區具代表性的食店，希望繼續營業。

京東佳寶｜推全場8折吸客掃貨 學者分析中資收購或助結業潮破局

【佳寶8折／佳寶／佳宝／京東／超市優惠／零售業／零售市道】內地電商平台京東昨日（15日）宣布正式收購香港佳寶食品超級市場，佳寶易主後由即日起推出全場八折優惠，部份貨架更擺放京東自家品牌的產品。西環石塘咀店今日中午（16日）人頭湧湧，收銀處更大排長龍，有街坊便看中「七鮮」洗衣液，強調不介意品牌及產地，最重要是價廉物美。「咁大罐29.9？同我攞罐落黎。唔理咩名喇，抵用就得啦！」

有市場系學者分析指，若京東持續燒錢計劃，本地兩大超市可能需要提供優惠抵抗。也有經濟學者對於京東收購佳寶持正面態度，由於京東背後的網購業務能夠支持實體店營運開支，認為若更多內地電商日後攻港，相信能夠改善本港租務市場。

新光黃埔戲院成全港首獲發牌轉多用途場地 設綜藝小紅館下月開騷

【電影寒冬/新光戲院/電影市道/香港電影】自北角新光戲院今年3月結業，今日（16日）再以「新光黃埔影藝城」於開幕亮相。李居明致辭表示，希望在香港電影業的寒冬期，為港人重新建立入戲院觀影的激情。他指，已成功向政府申請牌照，除了放映電影，讓戲院可作多用途發展，例如內設「綜藝小紅館」，又並透露9月25日將舉辦第一場演唱會。他續指，全港的戲院由今日開始可向政府申請該牌照，相信能令香港電影業有更多生存空間。

樹熊誤闖馬路！澳洲老翁英勇救回「下秒嚴肅訓話」爆紅 內容曝光

澳洲一隻樹熊誤闖大馬路，82歲老翁泰瑞（Terry）發現後趕緊靠邊停車，親手把牠抱到安全的樹下安置，卻忍不住對着樹熊「嚴肅訓話」，彷彿在教訓不聽話的孫子，上述過程被路人拍到，在社群媒體瘋傳。