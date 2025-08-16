新光黃埔戲院成全港首獲發牌轉多用途場地　設綜藝小紅館下月開騷

【電影寒冬/新光戲院/電影市道/香港電影】自北角新光戲院今年3月結業，今日（16日）再以「新光黃埔影藝城」於開幕亮相。李居明致辭表示，希望在香港電影業的寒冬期，為港人重新建立入戲院觀影的激情。他指，已成功向政府申請牌照，除了放映電影，讓戲院可作多用途發展，例如內設「綜藝小紅館」，又並透露9月25日將舉辦第一場演唱會。他續指，全港的戲院由今日開始可向政府申請該牌照，相信能令香港電影業有更多生存空間。



李居明表示，花費了166日建立新光黃埔影藝城，希望在香港電影業的寒冬期，為港人重新建立入戲院觀影的激情。(梁鵬威攝）

北角新光戲院今年3月結業，今日於黃埔正式開張，開幕禮有多位政商紅星擔任主禮嘉賓及剪綵，包括香港立法會議員霍啟剛（右一）、香港電影工作者協會發言人田啟文、影視紅星羅蘭姐（左二）、薛家燕（中）及米雪（右二）等。 （梁鵬威攝）

自北角新光戲院今年3月結業，今日（16日）再以「新光黃埔影藝城」於開幕亮相。李居明大師在開幕禮致辭表示，花費了166日建立新光黃埔影藝城，希望在香港電影業的寒冬期，為港人重新建立入戲院觀影的激情。他指出，不同於在手機及網上觀影，經典電影如《時光倒流70年》、《亂世佳人》等電影，是需要入戲院觀賞體驗。

另外，他表示在上星期正式與政府商討，希望盡快發牌給香港戲院，活用空間作為其他用途，例如觀眾席前面的空間可以設小型舞台。他續指，新光黃埔影藝城是首間成功申請的戲院，希望在戲院內設「綜藝小紅館」。他笑說，希望《中年好聲音》亞軍得主譚輝智可以落場唱「情歌」，又透露9月25日將舉辦第一場演唱會。

北角新光戲院今年3月結業，今日於黃埔正式開張。 （梁鵬威攝）

「新光黃埔影藝城」開幕亮相,有不少影迷蜂擁而至。 （梁鵬威攝）

他在典禮後向記者表示，得到政府及戲院商會合作，全港的戲院由今日開始可向政府申請，戲院除了放映電影，亦可作多用途發展，能令香港電影業有更多生存空間。他指出，新光黃埔成功申請第一張牌照，即「在戲院內作小型VIP小紅館式演唱會」，由於戲院座位離觀眾很近，可以與演唱者產生近距離互動，「喺你面前唱歌」。他希望香港其他大型戲院能夠增建舞台，進行小型演唱會演出。

「新光黃埔影藝城」開幕亮相,有不少影迷蜂擁而至。 （梁鵬威攝）

李居明指，新光黃埔影藝城是首間成功申請的戲院，希望在戲院內設「綜藝小紅館」。(梁鵬威攝）

對於粵劇團體能否在現場表演，他表示目前有三線發展，第一線在大型劇場如西九、沙田大會堂繼續有大型演出及新光粵劇節；第二路線為推出粵劇電影，每套約3小時，可近距離觀看「老倌」表演，包括長鏡及短鏡畫面；第三路線，在影藝城的劇場舉行小歌壇演出，而粵劇可在這裡有新形式的發展。

另外，香港電影工作者協會發言人田啟文在開幕禮上表示，除了觀賞電影經典舊片，也應有新片給大眾觀賞，以支持電影業的年輕人才及新晉導演，讓新一輩有空間發揮。

和記地產集團有限公司市場及租務助理總經理何麗明表示，隨着新光黃埔及TIDES先後進駐，黃埔天地將進一步豐富商場的文化娛樂元素，深信兩大旗艦項目將吸引更多元化客群及旅客到訪，預料帶動商場下半年整體人流升20至30%。