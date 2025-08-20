日本腦炎｜6年首宗　居沙田帝堡城婦確診　8月初菲律賓返港後發病

衞生署衞生防護中心今晚（20日）公布，一名居於沙田帝堡城的49歲女子確診日本腦炎，列輸入個案，是今年首宗，也是近六年再錄得個案。



患者7月21日至8月4日曾到菲律賓，期間到過當地的郊區。她在8月10日出現發燒、頭痛及嘔吐，8月12日到威爾斯親王醫院急症室求診，當時無需入院。因病情持續，她於8月14日再到該院求診，獲安排入院，目前情況穩定。



一名居於沙田帝堡城的49歲女子確診日本腦炎，列輸入個案。（資料圖片）

患者列輸入個案 今年首宗 5年0個案失守

衞生防護中心表示，女患者的腦脊液樣本經檢驗後，證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。由於她潛伏期逗留在菲律賓，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。她的四名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心正繼續流行病學調查，並會把個案通報菲律賓衞生當局。

中心表示，這是本港今年錄得的首宗日本腦炎個案，屬輸入個案。由於2020至2024年五年間本港沒有錄得日本腦炎個案，所以也是近六年再錄得個案。

庫蚊是傳播日本腦炎的媒界。（Getty Images）

主要經蚊傳播 不會人傳人 在亞洲及西太平洋地區郊外及農村流行

衞生防護中心指出，日本腦炎主要經蚊傳播，主要病媒是三帶喙庫蚊，不會人傳人。蚊子於稻田等大量積水地方繁殖，叮咬帶病毒的豬或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播。日本腦炎主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。在熱帶及亞熱帶地區，病毒傳播全年都可發生，高峰期通常為雨季。

每250宗感染會出現一宗嚴重病情 可致死亡

日本腦炎由受感染至發病約為四至14日。大部分日本腦炎病人均病情輕微，除發燒及頭痛外，一般不會有其他顯著病徵，但每250宗感染中便大約有一宗會出現嚴重病情，病徵包括迅速出現高燒、頭痛、頸部僵硬、喪失方向知覺、昏迷、抽搐、痙攣性癱瘓，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，要預防日本腦炎，應採取防蚊措施，避免蚊叮。（資料圖片）

準備在日本腦炎流行地區長時間逗留可考慮接種疫苗

中心表示，要預防日本腦炎，應採取防蚊措施，避免蚊叮。市民，特別是準備前往日本腦炎流行地區的人士，應採取以下措施：

．在出發前往日本腦炎流行地區前至少六星期，徵詢醫生意見，採取額外預防措施，避免被蚊叮；

．準備在日本腦炎流行地區（尤其是當地郊區）並逗留一個月或以上的人士，或計劃於疾病傳播季節到郊區並大部分時間進行戶外或夜間活動的人士，可諮詢家庭醫生意見，考慮接種日本腦炎疫苗；

．如到日本腦炎流行地區的郊外，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用氯菊酯殺蟲劑。切勿將氯菊酯塗在皮膚。如感到不適，應盡早求醫；及

．若感到不適，如發燒，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生。