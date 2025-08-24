阿士匹靈為現代醫藥帶來的啟示

筆者早前寫及阿士匹靈作為過去百年其中一種最為廣泛應用的藥物，由起初用於止痛消炎，到現在成為預防心血管疾病的一線藥物，將來甚至有望應用於治療癌症，為何它能如此「萬用」﹖它為現代醫藥研究帶來了什麼啟示﹖



撰文：醫善同行服務策劃總監、註冊藥劑師崔獻文



醫善同行服務策劃總監、註冊藥劑師崔獻文

阿士匹靈的多重用途，源於醫生的細心觀察而大膽求證。早在1950年代，醫生在施行手術時就留意到，曾使用阿士匹靈鎮痛消炎咀嚼片的病人，較多有出血現象，傷口流血不止，或影響傷口復原。直至1970年代，科學家發現阿士匹靈能夠抑制COX-1酵素的活性，從而減慢血小板相互黏附聚集，於是大膽假設：用於有缺血問題的病人，也許能改善血液流動，減輕心臟負擔。由此，阿士匹靈的「副作用」就被改造為治療成效，「錯有錯着」成為一線抗血小板藥。

阿士匹靈的廣泛應用，到了近年又再被發現「新猷」。陸續有回溯性研究提出，長期服用低劑量阿士匹靈的病人，可能會減低某些癌症的發病率或癌細胞擴散，不過證據未見充份。英國劍橋大學的科學家今年3月於《自然》期刊發表的論文指出，在小鼠實驗裡得出驚人發現：原來阿士匹靈抑制COX-1活性的機制，同時也會抑制血栓素A2（又名TXA2），並且有機會阻斷一種名為ARHGEF1的蛋白質產生。少了這個蛋白質，小鼠體內的T 淋巴细胞就較有機會阻止癌細胞擴散或轉移，換言之或有可能擠身癌症治療藥物。

大學和藥廠一直循多方向研究，由新藥研發，舊藥新用，到靶向遞送藥物，由化學家、生物學家、製藥工程師合力改良藥物治療方法。（VCG）

一種藥物面世逾百年後，仍能被開發出新的療效，「舊藥新用」作為藥品開發的替代方案，彰顯了永不停步、大膽假設的科研精神。除了發掘新適應症，開發新型藥物傳送系統的空間仍然非常大，將藥物直接輸送到目標組織，減少經過其他器官的可能，提升療效之餘，亦能避免全身遞送藥物帶來的嚴重副作用。

一種藥物面世逾百年後，仍能被開發出新的療效，「舊藥新用」作為藥品開發的替代方案，彰顯了永不停步、大膽假設的科研精神。（視覺中國）

以常用作治療甲狀腺功能低下症的甲狀腺素為例，香港大學李嘉誠醫學院研究團隊在期刊《自然通訊》發表研究成果，載有甲狀腺素的納米粒，能將甲狀腺素輸送到脂肪組織，解決了口服的高劑量甲狀腺素帶來的嚴重副作用，將「壞的」白色脂肪轉化為「好的」棕色脂肪，有望推動肥胖及其併發症的治療發展。

以筆者所知，大學和藥廠一直循多方向研究，由新藥研發，舊藥新用，到靶向遞送藥物，由化學家、生物學家、製藥工程師合力改良藥物治療方法。筆者期望，將來會有更有效、更安全、副作用更少的藥物面世，造福病人。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

