百年歷史襟江酒家旺角重開　不滿預製點心泛濫　全手製最平收$25

【襟江酒家／蓮香樓／傳統酒樓／點心／點心車／老字號】創立於清末民初時期，逾百年老字號「襟江酒家」選址旺角家樂坊重開，佔地近7,000平方呎，店內採用懷舊的裝修風格，重現即將消失的推車仔及花碼價錢牌，主打全人手製作點心，當中不少更是市面稀有的懷舊點心，包括鮮豬潤燒賣、薑汁豬潤腸、豉汁蒸魚雲、冰花雞蛋球等，小點至頂點價格介乎25元至42元不等，另外提供明爐燒味、港式大排檔小食及懷舊菜。



其實襟江酒家與蓮香樓有密切關係，其中環威靈頓街117號店由顏氏家族接手經營，並在1980年易名蓮香樓。負責人日前向傳媒透露，一直有意重開襟江酒家的品牌，近年有見酒樓掀起結業潮，加上預製點心泛濫，因此耗資逾700萬元重出江湖，並感謝業主恒隆願意月租劈價一半至約30萬元。



「襟江酒家」選址旺角家樂坊樓上舖重開，佔地近7,000平方呎。（梁鵬威攝）

店外放有手寫的告示板提醒顧客，酒樓仍處於試業期間，如有怠慢，望君見諒。（梁鵬威攝）

走進門後的走廊，就如穿梭時空隧道。（Openrice圖片）

隨着時代變遷，本港傳統酒樓所剩無幾，推車仔叫賣點心等場面，似乎將消失在歷史巨輪中。不過好消息是逾百年老字號「襟江酒家」選址旺角家樂坊樓上舖重開，佔地近7,000平方呎，店外今日放有手寫的告示板提醒顧客，酒樓仍處於試業期間，如有怠慢，望君見諒。

採用懷舊裝修風格 重現推車仔及花碼

現場所見，食客走進門後的走廊，就如穿梭時空隧道，能夠重新感受到上世紀的酒樓文化。襟江酒家採用懷舊的裝修風格，重現傳統手推車叫賣點心，菜單更特地加上香港即將消失的「花碼」。

酒樓採用懷舊的裝修風格，恢復傳統手推車。（Openrice圖片）

菜單特地加上香港即將消失的「花碼」。（Openrice圖片）

點心全人手製作最平$25 各款稀有點心包括豉汁蒸魚雲等

襟江酒家強調點心主打全人手製作，分為小點至頂點合共5個級別，每籠價格介乎25元至42元，晚市點心一律收42元，全日設有加一服務費。除了目前酒樓常見的點心外，更提供多款市面稀有的懷舊點心，包括鵪鶉蛋燒賣、鮮豬潤燒賣、薑汁豬潤腸、雀巢芋角、豉汁蒸魚雲、冰花雞蛋球（即沙翁）等。

點心主打全人手製作，分為小點至頂點合共5個級別，每籠價格介乎25元至42元。（Openrice圖片）

除了目前酒樓常見的點心外，更提供多款市面稀有的懷舊點心。（Openrice圖片）

另外提供明爐燒味、港式大排檔小食及懷舊菜

此外，襟江酒家更聘用名廚坐鎮，包括都爹利會館前燒味師傅曾偉雄，以及曾在蓮香掌廚的胡德標，提供明爐燒味、港式大排檔小食及懷舊菜等，包括霸王鴨、襟江琵琶鵝、懷舊金錢雞、手剁陳皮牛肉餅、懷舊蓮藕餅等，價錢由100多元至300多元不等。

襟江酒家也提供明爐燒味。（Openrice圖片）

襟江酒家歷史可追溯至清末時期 與中環蓮香樓有關聯

翻查資料，襟江酒家的歷史可追溯至清宣統元年（公元1909年），由「第二代茶樓王」譚晴波在廣州創立，後來1918年至1928年期間在香港設有3間店，其中一間遷至中環威靈頓街117號，由顏氏家族接手經營，並在1980年易名蓮香樓。

襟江酒家的歷史可追溯至清宣統元年（公元1909年）。（「襟江酒家 - 創於1909」FB圖片）

襟江酒家由「第二代茶樓王」譚晴波在廣州創立。（「襟江酒家 - 創於1909」FB圖片）

因酒樓結業潮及預製點心泛濫 決定重出江湖

據《星島日報》報道指，負責人表示顏氏家族一直有意重開襟江酒家的品牌，惟歷經2003年SARS及2008年金融海嘯等事件，計劃遲遲未能實行，惟餐飲業近年受到北上熱潮及經濟不景影響，食肆包括酒樓掀起結業潮，加上預製點心泛濫，因此決心重出江湖，讓這個擁有百年歷史的品牌重生。

幸遇好業主 恒隆地產願月租劈價一半至30萬

負責人透露，整個重開計劃共投資逾700萬元，又讚揚舖位人流暢旺，前身為網紅泰國菜餐廳「Morokok」，全靠業主恒隆地產願意租金劈價一半，由上手月租約60萬減至約30萬元，襟江酒家得以順利重開。