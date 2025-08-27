今日新聞8分鐘｜劏房戶爭執兩男互片｜屯門下午天晴落雹？

元朗永寧村停車場4車焚毀疑遭縱火 警追緝可疑寶馬

元朗發生懷疑縱火案。周二（26日）凌晨3時許，朗屏路永寧村露天停車場位置，據報有最少兩輛汽車起火。消防到場開喉將火救熄，事件中無人受傷。經初步點算後，除兩輛汽車嚴重焚毀外，附近另有兩輛車疑受波及，損毀較輕微。

18歲少年涉嫌往看香港大球場舉行世界盃亞洲區外圍賽時，在播放國歌時背向球場，他經審訊後被裁定侮辱國歌罪成，案件今（27日）在東區裁判法院判刑，裁判官林子康重申國旗國歌是國家獨有的象徵，代表了中國國家統一、民族尊嚴及領土完整，被告須為自己的行為負責及付出代價，望他可以再三反思，並作出更生，考慮其求情及各項因素後，判被告180小時社會服務令。

一名到法國旅遊香港女子今日（26日）在社交媒體發文，指其丈夫8月24日（當地時間）在法國霞慕尼（Chamonix）行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。

她指當地醫生已經表示不會為丈夫進行手術，她一度需要籌款210萬元港幣，安排丈夫乘搭醫療專機回港，後因已與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃醫療運輸，暫時無需要新捐款。

本港今日（26日)天晴酷熱，下午約4時屯門落驟雨，有居民稱在山景邨拍攝到在天晴時間，大大粒水點忽然從天而降，指是落雹，有途人急步走避。

前天文台台長岑智明看過有關片段，他指單看片段比較難判斷，要看雷達回波垂直結構才有把握。天文台科學主任表示，雷達圖顯示在下午3時左右，在屯門附近曾經短暫出現過一個強雷雨區，不能夠排除上述地區是曾經短暫有冰雹出現過；至於下午4時該強雷雨區已經減弱，當時出現冰雹的可能性比較低。

天文台曾指出，天氣雷達是天文台監測冰雹的主要工具，雷達圖所顯示的回波反射率及其形狀為識別冰雹提供了重要線索；而今日當時的雷達圖，顯示有代表雨量超過100毫米的「小紅點」。

長沙灣兩名劏房戶，因為廁所燈問題爆發衝突釀成血案。今日（27日）上午9時52分，警方接報元州街407至409號義華大廈內兩名劏房戶有刀傷。人員到場經調查後將兩人拘捕，並由救護車送院治理，案件列傷人跟進。

洪水橋亦園路一名51歲姓曾男子，周一（25日）被發現頭傷伏屍橋底。警方經調查懷疑命案涉及私煙利益糾紛，拘捕13名男女。曾男生前獨居洪水橋新生村一間貨櫃屋，《香港01》今日（27日）到該露天貨場了解，可見場內設有多間貨櫃屋。據出入的司機所講，曾男在新冠疫情期間已在此居住，「渾渾噩噩都唔知佢撈咩......好似乜都做」，亦不見有人探望。附近村民則在3個月前見到一處草叢放有「成個山」般高的香煙，相信就是涉案的一批私煙。

港鐵東涌延線東涌東站工程的牆磚疑出現「冒牌貨」，採購商被指控以內地牆磚冒充德國Xella品牌的「YTong磚」，並須拆牆重建。港鐵稱已要求承建商提交全面報告，相關批次磚材不會使用。

「YTong磚」生產工廠UBlok周二（26日）發新聞稿，稱在6月得知有冒牌貨流入香港市場，並已經就事件報案。UBlok聲明提及發現有大規模的偽造授權文件及檢測報告，非法生產及銷售假冒「YTong」產品，並流入地盤。UBlok敦促停止侵權行為，並視情況向舉報者提供獎勵。

樹仁大學創辦人兼校監胡鴻烈於7月27日逝世，享年105歲，家屬及校方今（26日）在北角香港殯儀館設靈。靈堂前方及左右兩側放滿了以白色花為主的花牌，輓額寫上「德望永昭」，左右兩邊的輓聯分別寫上「高山仰止」及「風範長存」。

多名政商界人士亦有送上花牌，包括行政長官李家超、港澳辦主任夏寶龍等。位於正中的花牌由家屬送上，其中兩個由黃色花組成心形圖案，並寫上「永遠懷念」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（25日）在白宮橢圓形辦公室舉行行政命令簽署儀式時發生插曲。當特朗普說話時，台下突然傳出手機鈴聲，特朗普因而停止講話，確認聲音來源並要求機主「滾出辦公室」（get out of the room）。