抗敏感藥常見迷思逐點拆解

抗敏感藥（抗組織胺藥物）是最常見的藥物之一，無論鼻敏感、皮膚過敏或眼睛痕癢，很多人都會自行到藥房購買。然而，藥物種類眾多、副作用各有不同，如果未經正確認知，可能會因誤解而導致不必要的風險。以下整合市民最常見的疑問，逐一解釋。



撰文：醫善同行醫學顧問、註冊藥劑師郭彥緹



1. 抗敏感藥會否「越食越無效」？

一般來說，抗組織胺藥物不會因長期使用而失效。這類藥物的作用機制，是阻止體內釋放的組織胺與接收器結合而產生過敏反應，從而減輕打噴嚏、流鼻水、痕癢等症狀。藥效本身並不會隨時間消失，但若病人出現「越食越無效」的情況，往往並非因為藥物失效，而是病情惡化或過敏源持續存在，令症狀變得難以控制。這種情況下，繼續自行加大劑量並非良策，反而應找醫生檢視病情，甚至考慮是否需要轉藥或配合其他治療。

2. 服藥後會特別眼瞓？是否代表藥效較好？

部分抗敏感藥會令病人感到嗜睡，這主要與藥物的世代有關。第一代抗組織胺藥物能進入中樞神經系統，因而容易引起嗜睡、口乾、注意力不集中等副作用。相反，第二代及第三代藥物設計上較難穿透血腦屏障，所以一般不會令人特別眼瞓。值得強調的是，「眼瞓」並不代表藥效更好。其實第一代和新一代藥物在紓緩過敏症狀方面的效果相若，只是副作用差異明顯。如果病人同時患有青光眼、良性前列腺增生或哮喘等疾病，第一代藥物可能會影響病情，因此特別需要小心選擇，最好先諮詢醫生或藥劑師。

抗組織胺藥物主要用於短期控制過敏症狀，並非長期治療的根本方法。如果過敏症狀持續超過一星期仍未改善，應尋求醫生協助。（示意圖／視覺中國）

3. 感冒藥已含抗敏成份，還能再額外服用嗎？

不少坊間常見的「感冒藥」屬於複方製劑，除了退燒止痛成份外，還可能加入抗敏感藥，以幫助紓緩流鼻水或喉嚨痛。如果病人未有仔細查看藥物成份，另行再服用一劑抗敏藥，就有可能造成重複用藥或劑量過高，增加副作用出現的風險，例如過度嗜睡或心律不整。由於市民一般難以憑藥名分辨成份，因此在自行購藥或加藥前，最好先向醫生或藥劑師查詢，確保不會「藥上加藥」。

4. 抗敏感藥能否長期服用？

抗組織胺藥物主要用於短期控制過敏症狀，並非長期治療的根本方法。如果過敏症狀持續超過一星期仍未改善，應尋求醫生協助，因為病因可能來自持續的過敏源、慢性鼻炎甚至哮喘。若病人長期自行服用抗敏藥，不單止可能延誤診斷，還可能將嚴重的病因「掩蓋」起來，直到病情惡化才被發現。因此除非經醫生明確處方，不應自行長期使用。

5. 抗敏感藥能否與酒精或安眠藥同時服用？

絕對不建議。特別是第一代抗敏藥，本身已有鎮靜和嗜睡副作用，如果再與酒精、安眠藥或鎮靜劑同時使用，鎮靜效應會大幅增強，嚴重者更可能出現呼吸抑制或心律失常，對生命構成威脅。即使是新一代藥物，也不建議與酒精或鎮靜藥併用，因為副作用累積的風險仍然存在。

若家長誤將成人劑量給予兒童，有可能導致藥物過量，因此若要為兒童購買或使用抗敏藥，一定要先查明劑量，並由醫生或藥劑師指導。（視覺中國圖片）

6. 小朋友能否服用成人劑量？

絕對不可以。兒童用藥的劑量必須按年齡或體重精準計算，而非隨意以成人劑量代替。若家長誤將成人劑量給予兒童，有可能導致藥物過量，因此若要為兒童購買或使用抗敏藥，一定要先查明劑量，並由醫生或藥劑師指導。

7. 過量服用會有什麼後果？

抗敏感藥物過量並非單純「多睡一覺」這麼簡單。輕微過量可能導致頭暈、心跳加快、頭痛或極度嗜睡；嚴重過量則可能出現抽搐或嚴重心律失常，必須緊急送院處理。這正好提醒市民，抗敏感藥雖然常見，但並非可隨便服用。

8. 選購時應如何判斷？

坊間抗敏感藥種類眾多，消費者選擇時應考慮個人情況。例如，如果希望有充足的休息以助康復，可以選擇容易眼瞓的藥物；但若白天需要駕駛或專注工作，則應避免使用第一代藥物。除此之外，還要留意是否患有青光眼、哮喘、排尿困難等病症，或正同時服用安眠藥、鎮靜劑等藥物，這些都可能增加風險。若有不確定，應交由藥劑師或醫生評估，避免自行選擇。

