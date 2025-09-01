將軍澳醫院醫生泄病人資料內幕　消息：兩團隊「爭」數據成導火線

將軍澳醫院近日發生泄露手術後死亡病人個人資料事件，該院一名副顧問醫生及一名前顧問醫生涉案被捕，涉嫌違規違法外泄死者資料予第三方，揭開這座「白色巨塔」權鬥內幕。



綜合多方消息，被捕兩名男醫生及該次手術主刀女醫生，都同樣合符進行「內視鏡超聲波穿刺手術治療」資格。被捕二人屬同一團隊，女醫生則屬另一團隊。該手術屬新技術，兩團隊為爭取研究數據，早已出現「爭做手術」局面，故此院方安排兩名顧問級別醫生審批哪一團隊可做手術。



院方一直以為兩個團隊關係屬「良性」，直至無綫節《東張西望》跟進死者兒子投訴，得悉有人外泄死者資料及主動指導家屬投訴主刀醫生，超越了臨界點，遂向執法機構舉報。



將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人今年2月接受手術後離世，及後其兒子收到匿名電話及信件，包含該病人及其他病人的醫院內部文件，指控操刀的洪醫生有醫療疏忽。（羅國輝攝）

一名60多歲末期胰臟癌女病人今年2月突然吐血，急送將軍澳醫院。姓洪副顧問醫生為她進行「內視鏡超聲波穿刺手術治療」，豈料病人術後死亡。其子一個月後收到匿名電話，指其母之死是一件嚴重醫療事故，指「類似事故在涉事洪XX醫生操刀下已多次出現」，呼籲他向醫務委員會舉報；其後更提供限制取的閱的病人資料，更指導如何投訴。

《東張西望》8月19日至21日一連三晚播出死者兒子的投訴。早在播出前，院方已向私隱專員公署通報有資料外泄事故。自從早年發生高官病歷資料外泄事件後，醫管局加強監察取閱病人資料，誰人進入看過都有紀錄。據了解，被捕的前顧問醫生，在被召見質問為何會取閱死者資料後，即已辭職。

消息人士向《香港01》透露，案中被捕的57歲姓李顧問醫生與37歲姓陳副顧問醫生，為同一團隊，而姓洪女副顧問醫生則為另一團隊，雙方皆有權進行今次事件涉及的「內視鏡超聲波引導下膽道引流術」。

據消息人士了解，該手術現時仍屬新技術，故此兩個團隊為爭取研究數據，不時「爭做手術」。雙方從未互相投訴，部門內部雖然認為關係仍屬「良性」，但亦有留意到情況，故此將審批是否進行該手術的權利，交由不屬兩個團隊的另外兩名顧問級別醫生，其中一人本身已退休，由院方特別重新聘請。

洪醫生因輪調已離開將軍澳醫院，在事件發生後，李顧問醫生離職、陳副顧問醫生停職，即部門一下子失去三位經驗的醫生，院方已因無相關人手，暫時停止進行與涉案同樣部位、同一技術的手術，內部士氣大受打擊。

消息人士又提到，今次事件披捕的李顧問醫生在行業已有三十多年經驗，資歷比部門主管、行政總監更高，「德高望重」，故醫院內部對今次事件感到驚訝。