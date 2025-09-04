今日新聞8分鐘｜留英港女神秘失蹤｜古洞北地盤男工墮平台頭重創

8男女涉放炸彈 包括明愛醫院及羅湖站等爆炸事件 3名被告罪成

2020年初香港接連發生爆炸事件，包括明愛醫院急症室及羅湖站，在一周內均有物件爆炸，警方約一個月後拘捕多人，疑他們不但與上述兩事件有關，更疑策劃在同年3月8日在將軍澳周梓樂悼念會上放威力更強炸彈。控方最後檢控5男3女，其中7人被控聯合國《反恐條例》下的罪名，餘下一人則涉企圖製造炸彈，他們否認全部控罪，案件經逾160天審訊，陪審團退庭3天半，商議共28小時，今(4)日裁定首7名被告的就《反恐條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪，全部罪名不成立，但3名被告：何卓為、李嘉濱和張家俊，交替控罪串謀導致爆炸罪成立。其餘5被告的罪名全部不成立。

有片｜土瓜灣偉恒昌新邨單位陷火海冒黑煙 疑蠟燭點燃雜物肇禍

土瓜灣發生火警。今日（4日）下午3時25分，偉恒昌新邨恒景閣B座一單位起火，驚動多人報案，並指有玻璃碎從高處跌落。消防員趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，15分鐘後大致將火救熄。據了解，消防協助救出一名女傭和手抱嬰兒；亦有居民帶愛犬逃生，幸無傷亡。

警方表示，經初步調查，相信上址一單位懷疑有蠟燭點燃雜物導致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。事件中，約有37人自行疏散至安全位置。

車CAM｜山道天橋2男踏滑板狂飆 「藝高膽大」轉彎 網民狠批

網上昨日（3日）流傳一條「車cam」影片，顯示拍攝片段的車輛，沿石塘咀山道行車天橋行駛，但前方有兩名男子踏滑板沿天橋往上環方向狂飆。片段所見，他們戴上頭盔等裝備，一直張開雙手風馳電掣，即使遇到3個急彎，他們一樣「藝高膽大」照樣轉彎，去到直路時後方車輛已經減慢車速，避免撞向他們。影片結束前，未見他們停下。

警交通總部下周起不定時不定點全港執法 首用無人機兩路段作試點

警方交通總部今日（4日）舉行記者會，預告交通總部將於下周起，統籌五大總區進行全港大規模執法，分別是打擊不專注駕駛的「亮景行動」，及打擊貨車違例事項的「捷風行動」，透過不定時、不定點針對駕駛者違規行為，包括路障截查、高點錄影等，旨在警剔駕駛者注重道路安全，改變不負責任駕駛行為，減少交通意外發生。

同時，警方將首次使用無人機在非市區路段作試點進行交通錄影執法，加強對違例司機的阻嚇性，包括石澳道及荃錦公路，在兩路段的上落斜急彎，以不定時形式，對橫越雙白線等違例行為，進行高空定點蒐證，警方會紀錄車牌，確認違例行為及司機身份後，發出定額罰款通知書或傳票。警方強調，無人機執法以透明及公開原則進行，無人機會在公眾地點執法，執法地點附近會設置告示通知公眾，機身會有反光貼及紅藍閃燈，無人機在錄影搜證上會遵守《個人資料（私隱）條例》。

古洞北公屋地盤男工飛墮平台 昏迷送院搶救後不治

古洞北公屋地盤發生奪命工業意外，26歲鐵模男工墮平台死亡。今日（4日）早上10時36分，警方接報指，古洞北第19區1A及1B公營房屋發展計劃地盤，一名男工人工作期間墮下，倒臥平台。該名26歲姓鍾男事主頭部重創，陷入昏迷，被送往北區醫院搶救，早上11時46分宣告不治。

消息稱，當時事主在裝螺絲，從7樓高的位置墮下1樓平台。警方經調查後，相信事主在外牆一冷氣機位平台進行維修工作期間，懷疑意外墮下約15米至一平台。案件列作「工業意外」處理，稍後會安排驗屍確定死因。

23歲香港女生留學英國 失聯後揭已辦退學 家人網上發帖找尋

一名留學英國的香港女生，自今年7月與家人通電話後失蹤，家人聯絡校方，驚悉她早於5月時辦理退學手續，更曾經返港逗留兩個月，卻隻字不提，然後孤身返回彼邦。家人擔心其安危，已經透過本港入境處向中國駐英國大使館求助，同時在網上發帖尋人。

荃錦公路奪命車禍｜死者生前熱愛騎行 與友同「玩電單車」逾50年

周日（31日）八鄉荃錦公路發生嚴重車禍，當日下午5時27分，據報兩輛電單車沿荃錦公路行駛；途至近諾森伯僑路、雷公田村附近時相撞。意外中，姓鄧（22歲）鐵騎士腳部受傷，幸仍清醒；惟另一名姓廖（71歲）鐵騎士多處受傷，陷入昏迷，兩人均由救護車送往屯門醫院。廖翁留醫2日後，於今日（2日）凌晨證實不治。

《香港01》記者今日到訪廖翁生前寓所，發現門外放置一部單車。有鄰居聞知廖翁死訊感震驚及惋惜，亦透露廖翁生前熱愛踩單車及電單車。有一同「玩車」的朋友表示，與廖翁玩電單車已超過50年。

金價高位｜中環金行現人龍設有派籌機 有市民套現稱留港消費

金價近日創歷史新高後稍為回落，紐約期金每盎司最新報3,595.9美元，現貨金每盎司最新報3,530.4美元，吸引市民套現。位於中環的忠記金行外，門口鐵門關上和設有派籌機，市民須取籌輪候入內。今早有十多名市民排隊，其中劉女士20年前以約百元港幣購入一塊1克金牌，今以約900元賣出，她說錢不算多，「用嚟留港消費囉」。

特朗普讚中國閱兵「壯觀」 對習近平演說未提美國表遺憾｜有片

北京9月3日成功舉行盛大的抗日戰爭勝利80周年閱兵活動。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）指閱兵是「一個美麗的儀式，我覺得它令人印象非常深刻。」特朗普又提到：「習主席是我的朋友，但我認為昨晚的演講應該提到美國，因為我們（美國在二戰期間）幫助了中國。」

葡萄牙著名格洛麗亞登山纜車出軌 至少15死18傷

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）9月3日有登山纜車出軌，至少15人死亡、約18人受傷，傷者中至少9人情況嚴重。事發於著名的格洛麗亞登山纜車（Elevador da Glória），為當地熱門旅遊景點。當局起初尚未公布死者的身分或國籍，但指當中包括外國人。