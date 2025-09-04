熱氣球嘉年華｜不獲發牌載客　政府：測試效果不理想　安全風險大

熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱舉行，但主辦單位下午突然宣布，熱氣球繫留活動暫未能接載一般市民，稱下午正式獲簽牌照的時候，才知未可讓公眾參與繫留體驗。



政府晚上發新聞稿表示，主辦方在8月20日曾進行實地熱氣球測試，但效果未如理想，熱氣球運作極受風力及風向影響，現場曾出現難以穩定控制的情況，安全風險顯著。政府又指，主辦方昨日（3日）進行另一次測試，惟考慮到未有足夠時間再次進行載客測試，因此有關批准並不包括接載乘客。政府強調，在審批過程中，始終將安全放在首位，同時盡力協助活動申請順利進行。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球，與維港標誌性的天際線融合。（梁鵬威攝）

政府：有關政府部門多次與主辦方開會 參與實地熱氣球升降示範

政府晚上回應有關熱氣球節臨時不獲發牌一事，當局指活動主辦方向政府表示會舉辦熱氣球活動後，各有關政府部門透過多次會議與主辦方溝通，提供專業意見、各項申請所需牌照及許可的細則及要求，以及參與實地熱氣球升降示範等。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（梁鵬威攝）

8.20測試效果未如理想 運作極受風力及風向影響

發言人指，主辦方在8月20日曾進行實地熱氣球測試，但效果未如理想。各相關部門觀察到熱氣球運作極受風力及風向影響，現場曾出現難以穩定控制的情況，安全風險顯著。

昨未有足夠時間再次進行載客測試

發言人表示，昨日主辦方曾進行另一次測試，相關部門經審慎並全面考慮公眾的安全情況下，批准熱氣球展示；但考慮到未有足夠時間再次進行載客測試，以評估其安全性，因此有關批准並不包括接載乘客。

當局強調，熱氣球活動主辦方有責任確保活動安全進行，並負責及安排測試，確保活動符合各項所需牌照及許可的細則及要求，以取得相關部門的批准。政府在審批過程中，始終將安全放在首位，同時盡力協助活動申請順利進行。