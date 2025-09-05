熱氣球嘉年華禁載客　海洋公園曾發生氦氣球漏氣急墜意外　5人傷

首屆熱氣球節周四（4日）起一連四日在中環海濱舉行，但入場公眾因主辦單位未獲批准以熱氣球接載乘客，故未能參與繫留體驗而大感不滿，政府強調，在審批過程中，始終將安全放在首位。



熱氣球在香港似新物，但13年前的2012年6月，海洋公園曾發生一宗升空氦氣球急墜事故，當時啟用逾3年的「七彩昇空天地」機動遊戲發生嚴重意外，升至半空的氦氣球因漏氣急墜，鐵籃內7名遊客從約20米高，隨鐵籃墜落至原降落平台約29 米外花圃，籃內4人不適，另有一名地面遊客被鐵籃擊中受傷。



機電工程署兩個月後的調查報告指，相信是氣球操作時受到熱力和重複機械運作影響，引致快速放氣口封條與氣囊的黏合力減弱，直接削弱接縫拉力強度，最終導致接縫出現缺口，洩漏氦氣。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐熱氣球升空。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府：有關政府部門多次與主辦方開會 參與實地熱氣球升降示範

政府周四晚上回應有關熱氣球節不獲准熱氣球接載乘客一事，指活動主辦方向政府表示會舉辦熱氣球活動後，各有關政府部門透過多次會議與主辦方溝通，提供專業意見、各項申請所需牌照及許可的細則及要求，以及參與實地熱氣球升降示範等。

然而主辦方在8月20日曾進行實地熱氣球測試，但效果未如理想。各相關部門觀察到熱氣球運作極受風力及風向影響，現場曾出現難以穩定控制的情況，安全風險顯著。

昨未有足夠時間再次進行載客測試

發言人表示，周三（3日）主辦方曾進行另一次測試，相關部門經審慎並全面考慮公眾的安全情況下，批准熱氣球展示；但考慮到未有足夠時間再次進行載客測試，以評估其安全性，因此有關批准並不包括接載乘客。

當局強調，熱氣球活動主辦方有責任確保活動安全進行，並負責及安排測試，確保活動符合各項所需牌照及許可的細則及要求，以取得相關部門的批准。政府在審批過程中，始終將安全放在首位，同時盡力協助活動申請順利進行。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員當日下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（資料圖片/梁鵬威攝）

