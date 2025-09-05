熱氣球節｜約百苦主設群組料發律師信促退款　熱氣球港媽盼起警惕

盛事之一的「友邦香港國際熱氣球節」（HABFest）昨日（4日）開鑼，活動以乘坐熱氣球定點飛行為招徠，但下午突然宣布未獲政府批有關牌照，不少已購票入場的市民大感不滿，主辦解釋有權更改活動項目拒絕退款，後來才提出以免費雪糕及可再次免費入場作補償。



有約100名苦主已尋求律師協助，擬向主辦方發出律師信並向各相關政府部門求助，他們拒絕接受主辦提出的方案，要求退款。昨日連珠炮轟主辦方的港媽何小姐獲網民關注，她向《香港01》表示，賠償只是其次，希望藉此事警惕其他活動主辦機構，香港市民並不好騙，「原來咁好呃㗎，我下次又嚟喇，咁樣咪死得？」



中環海濱熱氣球節今（4日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，大會下午宣布不獲政府批准接載乘客。（梁鵬威攝）

苦主何小姐今日（5日）接受《香港01》訪問時指，她昨日入場後方獲大會告知，熱氣球項目未獲政府批出載客牌照，因此不能乘坐熱氣球定點升空。她指入場一心只為一嘗乘坐熱氣球的體驗，結果卻大失所望。

質疑主辦方未有牌照宣傳賣飛 何小姐批誤導性消費

今次活動主辦單位是「盛事（亞洲）有限公司」，令她憤憤不平的是，主辦方早已知道未有牌照，卻繼續售賣門票，又在入口處貼有印着「定點飛行」字眼的宣傳品，「根本上係一個誤導性嘅消費，係一個誤導性嘅宣傳」，「你冇合資格嘅牌照可以去俾人坐熱氣球，咁點解你要做呢個虛假性嘅宣傳呢？」

根據何小姐提供片段，昨日有懷疑是公關公司職員與已購票的客人磋商，但未能平息事件。片段中有苦主質問「可能聽日又嚟又冇」，「冇牌點解可以宣傳」及「我哋唔係水魚」。何小姐亦在場，她指該名職員只重覆不會退款，及有權更改活動項目。

根據何小姐提供片段，昨日有懷疑是公關公司職員（右一及二）與已購票的客人磋商，但未能平息事件。

她續指，包括她在內，已有約100名苦主，他們已找了律師協助，並打算向主辦方發出律師信，同時向各相關政府部門求助；有部分苦主亦已向消費者委員會投訴。他們並不接受主辦提出的補償方案，即提供免費雪糕及可再次免費入場。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走。（梁鵬威攝）

促主辦方須退款 稱香港市民不易被騙

何小姐認為，主辦單位「盛事（亞洲）有限公司」必須退款，但強調他們不是為「𢱑著數」，而是主辦單位未能提供他們購買了的服務，故此必須退款。

「最重要係我唔能夠明知你呢件事係錯嘅，明知你呢件事擺明係呃嘅，然後由得佢囉」她又表示，香港市民並不好騙，希望其他活動單位可以有所警惕，不要有「原來咁好呃㗎，我下次又嚟喇」的想法。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。熱氣溫不得載客，盛事(亞洲)有限公司營運總監陳佩君說：「我們亦是遵循政府給我們的每一個建議，一步一步按其要求規則做，直至今天遺憾，他們無批出。」（梁鵬威攝）

大佬你明明同我講有彭于晏可以擁吻嘅，點知去到但係畀佢個紙牌我，咁唔係嗰件事呀嘛，咁你梗係要退錢回水啦係咪呀？ 友邦香港國際熱氣球節苦主 何小姐

未獲牌活動准宣傳 政府須反思

何小姐最後指，不會因今次事件而對香港日後的盛事感可失望或卻步，但希望政府透過今次事件反思，為何活動主辦方未獲牌照便可作出宣傳，「你冇個licence（牌照）出到嚟嘅話，點解你可以容許佢做呢啲咁嘅宣傳呢？」