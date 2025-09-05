王世發成首位經公開招聘海事處處長 9.8履新 去年曾署任處長
撰文：吳美松
出版：更新：
政府今日（5日）宣布經公開及內部招聘後，委任王世發出任海事處處長，他將於9月8日（周一）履新。公務員事務局局長楊何蓓茵指，王世發曾服務海事處近28年，經驗豐富，相信其豐富的航運業知識有助於加強與航運業界的溝通與合作，鞏固香港作為國際航運中心的地位。
王世發於1997年6月加入海事處任職驗船主任，2011年12月晉升為首席驗船主任，2014年9月晉升為海事處助理處長，並於2016年9月晉升為海事處副處長。運輸及物流局在今年3月就海事處處長一職進行公開及內部招聘，經選拔後王世發獲聘任此職。
楊何蓓茵表示，王世發曾服務海事處近28年，是一位經驗豐富的首長級公務員，有信心王世發將繼續帶領海事處應對未來的挑戰。她續說，王世發具豐富航運業知識，有助於加強與航運業界的溝通與合作，進而推動業界進一步發展，鞏固香港作為國際航運中心的地位。
公務員事務局今年3月14日刊登招聘海事處處長，月薪約29萬元，是該首長級職位首次公開招聘。該職位過往由政務主任（簡稱AO，又稱政務官）空降或海事主任內部晉升。2012年10月1日發生南丫海難後，由2014年起政府改由政務官空降掌海事處，對上一任處長袁小惠因病去年3月提早展開退休前休假，而當時原應已於2月底退休的王世發，以副處長身份一度署任處長一職。
