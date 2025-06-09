南丫海難死因｜港燈職員曾問無裝水密門　獲告知海事處批得即係得

39死南丫海難死因研訊今第25天研訊，驗收「南丫四號」新船的時任港燈海事主任鄧雲安稱，他驗收時已發現「南丫四號」尾艙有通道口卻漏裝水密門，他還問財利代表說：「咁好呀？畀個通道我哋？」對方即回應說：「海事處批得（牌照）即係得。」令他「當堂收聲」。被質疑知道漏裝水密門卻不了了之，鄧強調最重要是船隻符合海事處要求，又說：「佢批得證書我即係用得，真係得閒同佢慢慢研究咩。」鄧承認沒向公司維修或工程部匯報漏裝水密門。



南丫海難・專頁

港燈海事主任鄧雲安稱，他驗船時有發現無建水密門，並曾向船廠職員提出，卻獲告知：海事處批得即係得。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

今起傳召「南丫四號」船東港燈的職員作供。時任港燈海事主任鄧雲安在1996年驗收由財利船廠建造的「南丫四號」新船，當時還有財利代表、鄧的上司陳錦河（音譯）、船長、大偈和水手在場，由陳簽名驗收。

鄧稱當時新手上任

鄧憶述驗收新船的情形時稱，他最主要看船隻有無牌照，其他如：機器、電器、儀器，則各自有人負責驗收，他負責驗收船隻操作方面。鄧忘記他當時有無帶文件驗船，又自稱新上任：「知鬼咁多嘢咩。」被問到有多少船員與他驗收，鄧說：「依家講緊廿幾年，鬼記得咩。」

鄧稱當時有提為何沒裝水密門

研訊主任李希哲指，「南丫四號」造價不菲，逾900萬元，問鄧是否要看清楚財利有否按要求造船？鄧說事隔太久，好模糊，不大記得。鄧又稱他當時沒特別留意圖則，不過他驗收時落過船艙，知道尾艙有一通道口，卻沒裝水密門。鄧稱他當時有即場問財利一個代表說：「咁好呀？畀個通道我哋？」對方拿着合約回應他說：「海事處批得（牌照）即係得。」令鄧「當堂收聲」。

鄧雲安稱，正常都知道，若船上無裝水密門，一旦入水便會湧入船艙。(Getty Images)

正常都知無裝水密門入水會湧入船艙

鄧表示，港燈船隊的船隻全部沒有通道口，包括其中3艘由財利造的「南丫」系列船隻，又稱：「係嗰架（南丫四號）零零丁丁有。」鄧說正常都知道，開了通道口而沒有水密門，一旦船隻入水時會湧進兩個艙。

各組各有各做沒必要匯報

李問到鄧有否看圖則時，鄧說他沒有專心看，也不太懂如何看。李再問鄧有否向工程部和維修部匯報沒裝水密門不尋常，鄧說海事組與其他組別「各有各做」，他沒必要匯報，重申處方批牌照他就會信，自言「人微言輕」，又說：「諗住政府都批得OK啦，何必多生事端呢？」

政府批得證書即係用得

李質疑鄧是否讓漏裝水密門一事不了了之，鄧說他當時最關注船隻是否可合法航行。鄧說：「佢批得證書我即係用得，真係得閒同佢慢慢研究咩。」他沒能力跟進。庭上多方問鄧，當時財利代表是誰，鄧指事隔廿多年，加上財利人事頻頻變更，因此不記得當日是誰回應他。

加壓載物後難轉彎

鄧另透露，「南丫四號」在1998年增加8.25噸壓載物是他要求的，他當時認為船隻轉彎時很難「拗返直」，怕對乘客有危險。

就處方的年檢情況，鄧稱他至2009年起在年檢的最後檢查時在場驗船，沒印象驗船督察有否進入機房以外的艙室檢驗水密裝置。

不知港燈有否討論改變設計

代表家屬的譚俊傑大律師指，鄧在2013年於海難獨立調查委員會上，稱他驗收時，根據規格逐樣驗收，規格包括建5道水密艙壁。惟鄧指，他知道亦無用，並稱：「佢話海事處批，咁我可以講咩？」鄧稱他不知道財利有否與港燈討論改變設計，也不記得他有否向上司匯報過水密門的事。

否認海難後曾接受訪問

譚引用一則《明報》2016年2月的訪問，指鄧發現水密門不翼而飛後大動肝火，質問財利職員，對方反問：「你老幾呀？海事處都話得呀。」鄧向上司匯報後，上司亦表示無能為力。鄧否認曾受訪，指他記憶中沒就海難事件正式接受過任何訪問。

多次經過通道口亦無向上司提出

海事處一方質疑，鄧發現水密門卻沒有跟進？鄧反問：「點跟進啊？個（驗船）官都話得。」即使他其後多次行經通道口，亦沒向上司提出，形容沒有水密門「已成事實」。

處方發出驗船證書不會懷疑安全

港燈則指，建5道水密艙壁的規格由財利提出，鄧確認。鄧指，他在1996年船隻獲發牌照，加上日後處方發出十多張驗船證書，他不會懷疑船隻不安全。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海泰號

南丫四號的結構與檢查

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

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倖存者憶述意外情況