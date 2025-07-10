南丫海難死因｜船廠與驗船官均同時疏忽　海事處專家形容不可思議

南丫海難死因研訊今（10日）踏入第37日審訊，傳召海事處延聘的船舶工程專家出庭，他稱船隻圖則顯示尾艙需要裝水密門，如船廠或驗船官檢查水密門時都有疏忽，是很不可思議。專家亦指，船廠有機會更改過設計，惟文件上無跡可尋很奇怪。他又指，以財利董事羅愕瑩的資歷，認為羅不會誤解「船總長度一成」規則，又指船廠通常由專責部門處理建船事宜，由董事決定需否建造水密門很少見。



死因裁判官周慧珠提出要重召財利董事羅愕瑩作供，釐清圖則議題。



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」被撞後迅速沉沒，事後船內並無安裝水密門。(Getty Images)

船廠需根合約造船

英國船舶工程專家Simon Burthem供稱。財利船廠建造「南丫四號」前，曾向海事處提供「東區一號」的圖則供處方批圖時參考，專家認為兩船的結構有分別，屬於「Basis ship」。Burthem指，船廠需要根據合約要求的規格造船，以其個人經驗，更改設計會影響成本或交付日子，他期望船廠會通知船東。

指繪圖員畫錯難以置信

代表海事處的大律師徐穎文問專家，對於繪圖公司董事John Lim稱圖則上的水密艙壁標示是繪圖員畫錯了有何看法。Burthem直言有點難以置信，因為建造水密艙壁的成本較高，而且「南丫四號」的圖則，由至少2名繪圖員繪畫，並有人審核圖則，Lim說的錯誤不是個別情況。

英國船舶工程專家Simon Burthem指船廠與驗船官同時疏忽，形容是難以置信。(陳曉欣攝)

Simon Burthem又認為，以財利船廠董事羅愕瑩的資歷，不可能誤解船總長度一成的規則。(陳曉欣攝)

財利曾作測試可見當初擬裝水密門

Burthem表示，圖則顯示尾艙需要安裝水密門，沒有含糊或矛盾地方；船殼在內地建造，財利花費請內地的船級社和船廠進行水密測試，可見當時擬安裝水密門。至少在繪圖及建造船殼階段，船廠仍然保留需要建水密門的設計。

羅愕瑩的資歷不會誤解規則

惟他表示，船廠應有人負責品質檢測，檢查船隻是否按照合約和圖則建造，如船廠或驗船官檢查水密門時都有疏忽，是很不可思議，沒可能那麼多人出錯，因此認為有可能更改過設計，但他無法說出哪個階段有改變，明言文件上無跡可尋很奇怪。Burthem另認為，以財利董事羅愕瑩的資歷，不會誤解「船總長度一成」規則。

造船事宜由專責部門處理很少由董事決定

研訊主任李希哲引述證供指，董事羅愕瑩表示他與繪圖公司董事討論後認為無須建造水密門，李問及羅的說法有多大可能是真的？Burthem稱，船廠通常由專責部門處理建船事宜，由董事決定需否建造水密門很少見。

若有水滿門且保持關閉應不會沉沒

若「南丫四號」有安裝水密門，對海難有何影響，Burthem認為若有安裝水密門並保持關閉，船隻應不會沉沒，即使下沉，亦會浮在海上一段時間，有時間進行救援，減低傷亡。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

南丫四號的結構與檢查

製圖及驗船數據早有出入

海泰號

倖存者憶述意外情況