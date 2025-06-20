南丫海難死因｜專家指若發現尾艙有通道口　海事處等應響警號

39死南丫海難死因研訊今（20日）續，英國海事專家、船舶建築師 Robert Vart 繼續作供。財利船廠一方指，外聘繪圖公司董事的供詞提到，「南丫四號」原意無需建造水密門，但繪圖員錯誤標示尾艙是水密，問專家會否同意毋須建水密門。Vart強調港燈合約列明須建5道水密艙壁，即尾艙應安裝水密門。若繪圖公司董事說法屬實，代表財利違約。他又指，船東、船廠和海事處如見到尾艙開了通道口，都應該響起警號。



財利船廠將「南丫四號」圖則外判予新加坡公司「Naval Consult」設計，「剖面及艙壁圖」上兩處分別標示尾艙設通道口或水密艙壁，其餘圖則則標示為水密艙壁。

代表財利的資深大律師張天任指，「Naval Consult」的董事John Lim曾在海難後錄取口供，Lim指設計原意是無需建造水密門，繪圖員在圖則加上水密艙壁字眼是一個錯誤，問Vart會否堅持尾艙須建水密門。Vart指，不能完全歸咎繪圖員出錯，並指有相當資歷的人，理應核對繪圖員的圖則，而在造船階段，船廠發現艙壁被鎅開通道口也應「敲起警號」。

英國海事專家Robert Vart(圖，坐輪椅)指，尾艙艙壁運返本港時完好無缺 若船東、船廠和海事處事後見到尾艙開了通道口，都應該響起警號。

專家指尾艙艙壁運返本港時完好無缺 若船東、船廠和海事處事後見到尾艙開了通道口 都應該響起警號

張表示，他不關注繪圖員為何出錯，只想釐清通道口是否毋須建造水密門。Vart就強調，財利與港燈簽訂的造船合約是造船的根本依據，合約清楚寫明須建5道水密艙壁，如果Lim所說屬實，便代表財利違反合約。

港燈一方指，梧州船廠將已進行水密測試的船殼運返本港後，財利卻在艙壁切出通道口，問Vart會不會覺得奇怪？Vart說，尾艙艙壁運返本港時完好無缺，船東、船廠和海事處事後如果見到尾艙開了通道口，都應該響起警號（raise a red flag）。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠，以及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI 1075-1113/2012

海事專家證供

改善措拖相關證供

工會主席證供

港燈職員證供

海泰號相關證供

南丫四號的結構與檢查

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況