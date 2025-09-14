女士脫髮年輕化　減肥缺鐵染髮都有關？

脫髮話題通常圍繞男士，但其實女士都有脫髮危機。近年女士脫髮有年輕化趨勢，除了常見的家族遺傳外，減肥節食、營養攝取不均、電髮染髮或工作壓力大，都會加劇脫髮風險。女士們洗頭或吹髮時，地下總是一堆髮絲，究竟脫髮數量幾多才算正常？除了正確洗頭方法，減少刺激頭皮及攝取足夠營養，由根源著手才能改善脫髮。



撰文：醫善同行醫學顧問、皮膚科專科醫生陳厚毅



人體約有10萬條頭髮，每日脫髮量在100條以下都屬正常的毛髮脫落。若每日的脫髮量突然增加就可能有異常。不少人以為，蓄長髮較短髮容易脫髮，其實是錯覺，只是長頭髮在地下堆積後看上去較多。頭髮太長會影響營養吸收亦屬謬誤。女士脫髮位置與男士未必相同，男士脫髮多由「雄禿」引起，出現俗稱「M字額」的髮線後退、地中海禿髮等。女士則多見於頭頂分髮線稀疏、髮質變幼及脆弱。

除了常見的家族遺傳，女士脫髮還有眾多成因，頻密使用高溫髮藝工具、過度染燙等，都會損害髮質及毛囊。若因為節食或減肥而缺乏足夠營養攝取，例如鐵質、蛋白質等，亦有機會影響頭髮健康。

都市人工作壓力大，長期身心壓力、睡眠不足及不規律的作息都會影響荷爾蒙，加劇脫髮風險。若本身有頭皮或皮膚問題，例如濕疹、脂溢性皮炎等頭皮炎症，亦可能導致脫髮問題。而更年期女士或產後婦女，亦會因為荷爾蒙波動而影響頭髮生長。

坊間有眾多護髮生髮產品，究竟有無效需視乎該產品有否科研實證，並且需持之以恆使用，若有關產品使用時有頭皮敏感或刺激性，就應避免再用。而坊間流行的偏方更不應胡亂嘗試，最多人會以生薑或白蘭地去塗抹頭皮，此舉可能會刺激頭皮引起毛囊發炎，反加劇脫髮。

要改善脫髮就要從根源入手，若知道是因為缺鐵導致，可多攝取含豐富鐵質的食物，並要飲食均衡；規律運動及睡眠亦有助內分泌平衡，幫助頭髮生長。正確的洗頭方式亦很重要，要根據髮質選擇適合自己的洗頭水，並選擇致感成份低的產品，洗頭時不應大力拉扯，可用手指輕輕按摩頭皮。平時減少電染及拉扯頭髮，保持心境開朗。

如果懷疑自己有脫髮，可以先用手機或相機每日拍下頭頂髮量的照片，或者洗頭及吹髮時的脫髮量，看看有否明顯變化。若有不正常脫髮情況，應盡快諮詢皮膚科專科醫生。

