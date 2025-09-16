今日新聞8分鐘｜藍田婦超市偷食物｜鐵通插城巴事前致電隧道公司

深水埗澤安邨對開配水庫七人車遭縱火 據悉無車牌無底盤有助燃劑

今日（15日）下午1時10分，深水埗澤安邨對開大窩坪海水配水庫外一輛七人車起火，據報曾傳爆炸聲，車內無人在內，驚動多人報案。消防到場將火救熄，事件中無人受傷。現場所見，七人車燒剩車架，附近草坡亦被波及。網上片段可見，一度有大量濃煙席捲半空。

據了解，消防員發現懷疑助燃劑，而七人車沒有車牌及底盤。消防相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」處理，交由深水埗警區刑事調查隊第六隊接手跟進。

紅磡Tesla遇警截搜出毒品 穿拖鞋司機逃跑失手 涉毒駕被捕

紅磡有「毒品快餐車」被截獲，男司機被捕。

尖沙咀星薈結業｜準新人到場追討不果 促負責人現身交代

由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的尖沙咀星薈近日傳出結業，大批準新人擔心被「走數」，成立苦主群組，現已有逾百人加入。其中6位苦主今午（16日）到星薈追討，最終未能前往，轉往曾經同樣隸屬東海飲食集團的「東海薈 • 拉斐特」追討。有苦主原定在11月舉行婚宴，對於事件感徬徨和失望，促請集團負責人盡快現身交代，退回訂金。

鐵通插城巴｜青朗公路擊穿大銀幕直捅胸口 車長呼：有冇人幫下我

青朗公路發生涉及巴士的驚險意外。今午（15日）約5時46分，一輛載滿乘客的967線城巴，沿大欖隧道駛往元朗方向。甫出隧道離開轉車站、至近港鐵錦上路站附近時，突有一支長約2米的鐵通由車頭飛入車廂，插穿巴士「大銀幕」擋風玻璃後，直捅向姓羅（65歲）男車長胸口。

千鈞一髮之際，車長一邊向乘客求助、一邊停低巴士；其後消防趕至協助移除鐵通。車長僅胸口疼痛，避過一劫，由救護車送到博愛醫院治理，其後再轉送屯門醫院救治。有乘客讚揚車長冷靜，憶述他高叫「有冇人可以幫下我？」及停車，避免釀成更嚴重事故。城巴指涉事金屬枝疑被途經車輛輾起，對於車長危急關頭展現敬業精神，確保所有乘客安全，公司深表敬佩。

鐵通插城巴｜事前有司機發現鐵通 5次致電隧道公司無果：好無奈

青朗公路元朗方向近大欖隧道，本周一下午（15日）發生驚險意外，一支長約2米的鐵通如箭般插穿城巴擋風玻璃，直捅男車長胸口，他大難不死，冷靜停車保乘客安全。

讀者余先生向《香港01》透露，事發前約40分鐘駕車駛經案發現場附近位置，已見到中慢線地面有一支形狀、大小和顏色相若的鐵通，惟最少5次致電大欖隧道管理公司的24小時熱線不果，最後發生驚險意外，他慨嘆：「好無奈‥‥‥」而根據路面指示牌顯示，意外位置剛離開隧道管理區域約數百米，車程時間十分短。

藍田惠康中年婦疑偷西蘭花雞蛋等食物 人贓並獲遭數職員反手捉住

藍田發生超市竊案。今日（15日）下午近4時，據報一名婦人在匯景商場惠康超級市場內偷竊，職員及時發現及報警。警員趕抵調查後，以涉嫌「店舖盜竊」將其拘捕帶署。

消息稱，涉案女子盜去西蘭花、雞蛋等食物，總值約300元。網上圖片可見，疑犯原本頭戴鴨舌帽，當時手持一個「滿載」的環保袋，據悉她一度反抗，最終被數名職員反手捉住擒獲。

李明慧稱遭夫陳燿陽襲擊 欲拍夫發怒證據遭家暴 夫脫罪稱公正

前港姐亞軍李明慧聲稱因瑣事與丈夫陳燿陽爭執，翌日她嘗試與丈夫討論事件時，指其丈夫不但向她怒吼，更掃下桌上的東西，她感害怕，想拍下照片，其夫涉向她動粗，她並指其夫曾一度用刀架在其頸，聲稱會在她把事告知他人前殺了她。案件上周經過審訊，家中女傭稱有見房間一地碎片，但無見到刀。裁判官林子康早前裁定被告毋須就刑事恐嚇罪答辯，他今（16日）就襲擊罪裁決，並稱考慮各種因素後，裁定被告陳燿陽的襲擊致造成身體傷害罪不成立。

陳燿陽在裁定期間一度拿紙巾拭淚，聞罪脫後隨即激動落淚及與律師團隊握手。他離開法庭時不住向傳媒稱：多謝關心，法律是公正的。

公屋母子收樓悲劇 李家超：要求房署考慮個案特質 更人性化處理

行政會議休會兩個月後，今日（16日）復會。行政長官李家超在會議前會見傳媒，被問到公屋母子收樓悲劇，如何令機制真正做到情理兼備，他說要求房署處理個案時，考慮其特質，以人性化處理，並引入醫護代表加入相關上訴委員會，特別處理涉及精神病租戶的個案，形容執行機制上「沒有最好只有更好，一定有優化空間」。

以軍對加沙城發動地面攻勢 最高住宅大樓被炸毀｜有片

以色列軍隊9月15日對加沙城（Gaza City）發動地面攻勢，巴勒斯坦媒體同日發布的影片畫面顯示，加沙城海岸、加沙走廊最高住宅大樓「蓋法里大廈」（Al-Ghefari tower）遭到以軍空襲後徹底崩塌。美媒引述內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府表示，此舉旨在剷除哈馬斯。但據報以軍高層不建議發起今次攻勢，美國亦表示行動由以方自行策劃和負責。

秘魯民居遭掟爆炸品 英勇狗狗衝前一口咬住救全家人 致聲帶受損

秘魯一隻名叫Machis的狗狗，一天在家發現一根被扔進家中的爆炸品，忠心的牠不但未有逃跑，反而衝上前咬住已經被點燃的爆炸品，最後成功救了主人一家的性命。