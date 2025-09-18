施政報告｜李家超：有行業因「洗牌」較辛苦　縱有弱點勿悲天憫人

行政長官李家超昨日（17日）發表新一份施政報告，未有提出派發消費券等直接刺激市道措施。他（18日）今日表示是由於政府財政方面仍有壓力，如派發消費券需花掉300億元，相等於建造啟德體育園，因此把款項預留作公共工程。



對於有市民感覺市道較差，李家超認為香港正值「洗牌」過程，部分行業較辛苦，政府推出支援中小企措施希望能雪中送碳。他又稱香港現時情況其實有很多「正面」，外國人比起香港人眼中的香港更強，「所以話我哋當然係有弱點嘅，但我哋仲有好多好嘅地方，唔好令到自己太過悲天憫人」。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

財政有壓力 不考慮一次性措施刺激市道

李家超出席施政報告聯合電台節目，表示現時政府財政赤字1,261億元，財政儲備5千多億元，較以往情況較好時「爭咁一截」。如果派發消費券將動用300億元，相等於興建啟德體育園，問「用一次過措施去做個消費券，定係𠵱家財政有壓力嘅時候，我用好呢300億去做其他嘢呢?」他表示施政報告預留300億元作公共工程之用，以補足私人工程量減少對經濟的影響，同時引入新興產業，帶動就業。

李家超形容香港經濟正值「洗牌」，「𠵱家希望做多啲雪中送碳」，透過政策帶動經濟，不希望把公帑花於行政費上。

近年澳門派出多輪消費券或推進消費補貼計劃，最近一次的「全運聚力·社區消費大獎賞」，發放總值近5億澳門元的消費優惠，有香港政黨早前呼籲港府參考。（資料圖片/梁鵬威攝）

經濟正洗牌 望多「雪中道碳」

有80歲聽眾石先生致電節目，表示許多年青、老年人失業，「執笠比比皆是」。有主持亦稱普遍香港街坊對經濟信心不足，亦覺得市道較一般，問李家超如何挽回市民信心。

李家超稱在「洗牌」過程中，某些行業仍需要聘用人手，有些則倒閉令員工需要時間轉工，重點在於改變產業結構，形容「就算第日大風浪啲，我架船就係大郵輪，唔係小艇」。他又舉例以往傳呼機被手機取代，部份市民在過程中會遇到困難。

以前我哋買傳呼機、BB機，到我哋買手機，呢個行業係冇，呢班人係會失業，但呢個經濟轉型期係避唔到㗎喎。我點樣挽回啲BB機呢，你第日都係冇市場。但喺過程你係辛苦，我哋幫得幾多得幾多。 李家超

對於有市民感覺市道較差，李家超認為香港經濟正值「洗牌」過程，政府支援中小企措施希望能雪中送碳。（資料圖片/梁鵬威攝）

外國人對香港感覺強於港人 縱有弱點勿悲天憫人

他以餐飲業為例，指快餐、非中式食肆收入上升，惟中式餐館收入跌4%，施政報告則提出簡化食肆發牌制度，加快審批露天茶座，容許寵物犬進入餐廳等，帶動生意。他又指香港今年經濟增長預計有2至3%，競爭力、人才吸引力等數據顯示香港正在進步。

社會梗係有一個感覺，但呢個感覺我哋亦要一齊話畀大家聽，其實我哋有好多正面嘅。客觀嚟講，外國人嚟到香港，佢嘅感覺係強過我哋香港人 李家超

他憶述學生時期白恤衫上有一黑點，老師說「李家超，你今日件白色衫有一點」，弄哭了他。之後老師說「你唔應該咁諗，你成件衫都白嘅，不過呢下次就防範呢一點就得喇」。李家超以此為例，認為香港現時部份行業「有啲辛苦」，但仍有多好的地方。

所以話我哋當然係有弱點嘅，但我哋仲有好多好嘅地方，唔好令到自己太過悲天憫人。 李家超

