施政報告增信心　用家713萬購屯門䨇寓兩房　曾被稱最難讀樓盤名

新一份施政報告釋出發展方向，市場走勢更明朗，為樓市增添動力。屯門䨇寓一伙兩房單位獲同區客垂青，該買家見施政報告推進北都發展，故入市信心增強，最新斥713萬元買入單位，呎價13,529元。原業主持貨約9年，帳賺36.71萬元或約5.4%。



原業主9年帳賺5.4%

中原地產高級資深分區營業經理梁健文表示，上述成交單位為䨇寓高層SA室，實用面積527平方呎，兩房間隔。據悉，單位原叫價750萬元放盤。新買家為同區上車客，見新施政報告全速推進北部都會區發展，入市信心增強，加上減息周期重臨，於是拍板購入上述心儀單位作自住用途。雙方議價後，減價37萬元至713萬元成交，呎價13,529元。

翻查資料，原業主於2016年以676.29萬元一手買入單位，持貨約9年，帳面獲利36.71萬元，單位期內升值約5.4%。

曾被形容為最難讀的樓盤名

䨇寓位於屯門碼頭湖安街8號，2018年開始入伙，提供222個單位。當年推售時被形容為最難讀的樓盤名字，其英文名字則為「2Gether」。