施政報告增信心 用家713萬購屯門䨇寓兩房 曾被稱最難讀樓盤名
撰文：李煥好
出版：更新：
新一份施政報告釋出發展方向，市場走勢更明朗，為樓市增添動力。屯門䨇寓一伙兩房單位獲同區客垂青，該買家見施政報告推進北都發展，故入市信心增強，最新斥713萬元買入單位，呎價13,529元。原業主持貨約9年，帳賺36.71萬元或約5.4%。
原業主9年帳賺5.4%
中原地產高級資深分區營業經理梁健文表示，上述成交單位為䨇寓高層SA室，實用面積527平方呎，兩房間隔。據悉，單位原叫價750萬元放盤。新買家為同區上車客，見新施政報告全速推進北部都會區發展，入市信心增強，加上減息周期重臨，於是拍板購入上述心儀單位作自住用途。雙方議價後，減價37萬元至713萬元成交，呎價13,529元。
翻查資料，原業主於2016年以676.29萬元一手買入單位，持貨約9年，帳面獲利36.71萬元，單位期內升值約5.4%。
曾被形容為最難讀的樓盤名
䨇寓位於屯門碼頭湖安街8號，2018年開始入伙，提供222個單位。當年推售時被形容為最難讀的樓盤名字，其英文名字則為「2Gether」。
九龍城瑧博累收五千票、超逾42倍 新世界：減息後投資者加碼選購馬鞍山星漣海又見血！四房套1235萬成交 持貨7年樓價大瀉五球半美國減息｜施政報告疊加減息 代理：第4季物業成交量可按季升3成內地專才客想即住、慘遭反價 終2.35萬租柏傲莊 呎租創同類新高西半山the MVP首批50伙 入場兩房884.7萬起 施政報告後首開價