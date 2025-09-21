旅行常見家居意外　浴室爆玻璃如何是好？

外遊季節暫告一段落，有出遠門的讀者，行程是否一帆風順、出入平安？旅遊意外林林總總，除了在餐廳或景點屙嘔肚痛、流感肺炎、跌倒擦傷之外，原來很多常見的家居意外，在酒店房間發生的頻率也特別高。熱水燙傷、玻璃割傷、浴缸滑倒，平時在家小心翼翼，在外卻連連撞板，遇有意外真的是「意料之外」？



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



酒店房間格局與家居環境沒有大分別，但空間可能較自家狹窄、電器和各項用品的質素參差，隨時是家居意外的溫床。常見如拍齊兩張床褥後，誤踏兩床中間的空隙，造成撞傷或擦傷；拿起電水煲時突然不夠力或滑手，被熱水燙傷；在浴缸洗澡時滑倒；被尖銳的枱角𠝹傷；又或接觸床單或枕頭的致敏原而引致皮膚過敏等。

原來很多常見的家居意外，在酒店房間發生的頻率也特別高。熱水燙傷、玻璃割傷、浴缸滑倒，平時在家小心翼翼，在外卻連連撞板，遇有意外真的是「意料之外」？(資料圖片/洪業銘攝)

這些意外，只要保持小心謹慎，大致都能避免得到。比較「防不勝防」的，可能是浴室玻璃突然爆裂，刮傷甚至插入皮膚。雖說大部份酒店都使用強化玻璃分隔洗手間和浴室，但因冷縮熱脹，又或浴屏玻璃已有微少裂痕等原因，導致意外也非罕見。

筆者行醫多年，就遇過不少個案，酒店、民宿也計在其數。最近一宗，傷者關上浴室的浴屏玻璃門時，整塊落地玻璃突然應聲碎裂，早已脫去衣物的事主當然始料不及，碎片幾乎傷及全身，立即求醫，經醫護人員小心探查傷口、仔細消毒及清除異物，方能完全治理。

如果浴室採落地玻璃設計，盡量避免大量熱水灑向玻璃，又或大力開關浴屏玻璃室門。

家居意外成因，往往與生活習慣有關。在自己的住所，家長往往會以軟膠或防撞墊包裹好傢俬，並時刻看管孩子，避免小朋友受傷。到了外地，心態較為放鬆，有時意外就由此而起。

較為常見的，是小朋友在酒店房間的床或梳化上活蹦亂跳，一頭栽進床邊或枱角，頭部留下疤痕；即使當刻已經用生理鹽水等消毒，仍須盡快到當地醫院求醫，因為部份割傷傷口返港後依然要需要跟進治療甚至縫針。假如父母當時照顧得宜及預早提醒兒童，意外也許可以避免。

外遊出遠門，最重要是一帆風順、出入平安。（資料圖片/黃學潤攝）

其實，酒店房間也是陌生地方，不論星級，入住時應多加警覺，不能「大安旨意」。房間附設的電器，使用前必須檢查清楚電線有否外露、能否正常運作。留意傢俬有否鬆脫或尖角、床單或枕頭是否乾淨。如果浴室採落地玻璃設計，盡量避免大量熱水灑向玻璃，又或大力開關浴屏玻璃室門。這些貼士都是老生常談，只是出門一整天後，回到酒店難免疲憊而放下戒心，但畢竟安全至上，還是小心為妙。

