颱風樺加沙｜天文台料發8號風球 周三吐露港水位或超山竹逼溫黛
撰文：林遠航
【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙逼近，天文台已於今午12時20分發出一號戒備信號，並會在今晚9時40分改發三號強風信號。
天文台發布特別天氣提示指，受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米；呼籲市民採取適當預防措施。
翻查資料，在熱帶氣旋影響香港期間，天文台在大埔滘錄得的最高潮位為海圖基準面以上5.03米，由1962年溫黛所創，排第二是2018年的山竹，為4.71米。
天文台指，按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。
天文台預料，本港明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
翻查資料，在熱帶氣旋影響香港期間，天文台在大埔滘錄得的最高潮位為海圖基準面以上5.03米，由1962年溫黛所創，排第二是2018年的山竹，為4.71米。1979年荷貝及2017年天鴿亦令該處潮位突破4米，兩次錄得的最高潮位別為4.33及4.09米。
