颱風樺加沙．公共機構消息｜海洋公園明中午停開放 水上樂園停運
撰文：韋景全
出版：更新：
超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台會今晚（22日）9時40分改發3號風球，並會考慮在明日（23日）下午1時至4時改發8號風球，天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，料需發更高風球，影響公共服務及設施開放。
【18:40】海洋公園及水上樂園公布，將於明日中午12時起暫停開放；水上樂園明起全日暫停開放，直至另行通告。園方表示，有關指定於2025年9月23日使用的水上樂園門票，以及已預約之車位、儲物櫃及水上通行證之安排，請留意水上樂園網站稍後之公布。
颱風樺加沙｜將軍澳海濱公園堆滿沙包 街坊鎮定迎風：有咩未見過颱風樺加沙｜市民儲糧 超市蔬菜急凍肉受捧 九龍城有麵包店缺貨颱風樺加沙｜市民超前部署 街市菜檔近「清零」 菜販：直情暴動颱風樺加沙．機場｜臨飛前4小時始知有「新機」 旅客轟國泰安排颱風樺加沙｜政府將評估風後是否啓動全政府動員：樺加沙威脅嚴重樺加沙｜公院非緊急服務8號風球時暫停 周三所有非緊急服務取消打風｜樺加沙未到另一風再起 天文台料再有低壓區發展 周末雷暴颱風樺加沙．航班資訊｜機場保持開放 國泰明晚6時後停止升降颱風樺加沙｜天文台料發8號風球 周三吐露港水位或超山竹逼溫黛