颱風樺加沙．公共機構消息｜海洋公園明中午停開放　水上樂園停運

超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台會今晚（22日）9時40分改發3號風球，並會考慮在明日（23日）下午1時至4時改發8號風球，天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，料需發更高風球，影響公共服務及設施開放。



9月22日凌晨3時20分，超強颱風樺加沙的風眼經歷眼壁置換後，變得更巨大。（Tropical Tidbits圖片）

【18:40】海洋公園及水上樂園公布，將於明日中午12時起暫停開放；水上樂園明起全日暫停開放，直至另行通告。園方表示，有關指定於2025年9月23日使用的水上樂園門票，以及已預約之車位、儲物櫃及水上通行證之安排，請留意水上樂園網站稍後之公布。