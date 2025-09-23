強颱樺加沙．航班取消怎麼辦｜袁振寧料部份滯外港人下月初始能返

超強颱風樺加沙迫近本港，天文台將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，預計有至少600多班航班會延誤或停飛。縱橫遊常務董事袁振寧今早在電台節目指，最新消息是周四（25日）亦有航班要取消，比起未能出發的市民，他更擔心身在外地未能返港的客人，預計即使樺加沙遠離本港，亦需等待多一至兩天才可能有航班返港，或要分批到其他機場轉機返港，「可能要等到十月頭先返到」。



受超強颱風樺加沙影響，預計有至少600多班航班會延誤或停飛。（資料圖片/鄭子峰攝）

袁振寧在港台節目《千禧年代》表示，今早八號信號未生效已有航班需要取消，如去日本北海道、大阪及台灣等地的航班。最新消息是後天早上9時的航班亦都會取消。他又形容今次樺加沙帶來的影響屬大規模。

即使風球過後可能要等待多一至兩天才會有航班返港

他續說，現有400至500名客人受影響，不過跟進工作，如通知及退款等相對簡單，較麻煩的是滯留外地，返不到香港的客人。袁振寧預計，即使風球過後，他們亦可能要等待多一至兩天才會有航班返港，又或無法「原地返港」，要轉到其他機場，再分批返港。如現時他們有100名客人正身處北海道，亦要經東京或明古屋再返港。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片/鄭子峰攝）

袁振寧又指，客人都能理解天氣影響，有部分或會擔心隨身藥物不足，或未知保險會否有賠償。他指因為是香港打風，而不是日本打風，因此改機票的費用或難獲賠，但只要航班有延誤，一般都可獲賠；延誤一、兩天的賠償費用應足夠補貼額外旅費。

他續稱，有少部分客人昨日已自行另購機票返港，避免滯留外地。袁振寧指，九月底屬旅遊旺季，很多航班都已滿座，滯留外地的客人可能要留在當地直至月底，甚至十月初才會有航班返港，相信風暴過後「要多加努力接人返香港」。他亦認為香港機管局的安排比起十年前越來越好，不用在出發前，或到機場才可得知最新消息，亦不用上機後才要離開航班。