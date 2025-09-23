颱風樺加沙｜何永賢憶新婚遇颱風膠紙貼玻璃遺痕：用天拿水洗好耐

超強颱風樺加沙逼近本港，料對本港造成嚴重威脅。每逢颱風，市民都會用膠紙黏貼窗戶玻璃，房屋局局長何永賢今早（23日）在電台節目中分享新婚後獨自面對颱風的經驗，指當時用膠紙在窗上貼「米」字，事後窗上留有膠紙痕迹，「用天拿水洗好耐」。對於有市民指簡約公屋未必可抵禦樺加沙，何永賢強調簡約公屋用料上絕對符合屋宇署及建築署的要求，因此不擔心。



超強颱風樺加沙迫近本港，天文台將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。（梁鵬威攝）

何永賢在商台節目《在晴朗的一天出發》受訪時，指現時很多新建築物已改用強化玻璃，約30年前已用強化玻璃，而新建的樓宇亦按足標準，「用好啲嘅質料」，不會需要貼膠紙，「對建築物條例有信心」。她又分享「抗風經歷」，指當年剛結婚不久便遇上颱風，但丈夫當時在外地公幹，她獨自在家用膠紙在窗上貼「米」字，但事後發現所用的膠紙老化，在窗上留下痕迹，「用天拿水洗咗好耐」。

她續說，一些較舊建築的玻璃或已老化，「爛起上嚟會好大塊」，但新建築的玻璃破裂時「會變一粒粒」，可有效減低傷害。對於有市民擔心簡約公屋或未能抵禦樺加沙的強風吹襲，何永賢指，簡約公屋依足屋宇署及建築署物料要求，因此可有效抗風。

圖為2025年9月22日，何永賢視察房屋局過渡性房屋項目「可悅居」的防風工作。（何永賢Facebook圖片）

何永賢表示，近日部門對樺加沙都是嚴陣以待，她昨日亦到傳統公屋視察，並去了「最高點」秀茂坪安達臣安泰邨的天台。她指現時很多天台都有太陽能板，因擺放角度問題容易被吹走，亦可能有銹蝕情況，因此鋼架需要加固；好多市民仍有開窗、晾曬衣物及擺放小盆栽在窗旁，呼籲他們做好防風措施。

而「最低點」則是曾被水淹的黃大仙港鐵站，何永賢指部門同事已在港鐵站出入口放置了三分二水閘 ，餘下三分一會在今天8號風球懸掛前後或大雨來臨時加上，以免再發生水淹情況。她續指，地盤防風亦很重要，如放置在外的物料需綁緊，「天秤要鬆秤」以防倒塌等。

她亦指出，現時除了「超前部署」，已在想善後工作，因颱風吹襲後，道路或有塌樹、泥土等，她指地盤有工具，希望業界可以幫忙清理道路；有業內人士表示已自發組織了義工隊，可以幫忙。