什麼是極端情況？港府開會研是否頒布　極端情況要返工？一文看清

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」吹襲本港，10號風球生效期間，多區塌樹、水浸報告。《香港01》獲悉，特區政府高層開會研究是否需要頒布主要用於災後的「極端情況」。



所謂「極端情況」，是始於2018年超強颱風山竹襲港後交通癱瘓，但當時港府未有宣布停工，令到不少市民在惡劣情況下仍要上班。勞工處其後在《颱風及暴雨警告下工作守則》加入「極端情況」，政府會視乎情況公布「極端情況」，今日之前只曾頒布一次，就是2023年的世紀黑雨。何謂「極端情況」？「極端情況」下停工及工作安排，一文看清。



▼9月23日 超強颱風樺加沙進入本港東南之300公里範圍▼



+ 9

▼9月8日凌晨 黑雨下大埔站一帶水浸及膝▼



+ 34

Ｑ：什麼是「極端情況」？

在熱帶氣旋、暴雨及其他惡劣天氣警告下，或超級颱風後引致「極端情況」，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，政府會發出「極端情況」適用全港。



Ｑ：是否硬性停工？

除與僱主就「極端情況」下訂立有返回工作地點上班協定的必要人員外，應留在原來的地點或安全地點，而非立即啟程上班。



▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



+ 12

Ｑ：「極端情況」會維持多久？

政府會審視情況，在兩小時期限屆滿前，再公布會否延長或取消「極端情況」。



Ｑ：「極端情況」取消後工作安排如何？

當「極端情況」結束後，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班或在家工作（如適用）。僱主應按個別行業的運作及僱員的需要，作出情理兼備及彈性的處理。在任何情況下，應以僱員的安全為首要考慮。



僱員如遇實際困難未能返回工作崗位 僱主不應不發放工資

當「極端情況」取消，僱員應根據早前和僱主協定的復工安排上班，如「極端情況」結束後剩餘的工作時間不足3小時，當天毋須復工。僱員如遇到實際困難而未能返回工作崗位，應盡快通知主管。在該種情況下，僱主亦應作出情理兼備及彈性的處理，如僱員的解釋合理，不應不發放工資。

Q：何為「必要人員」？

必要人員是要在惡劣天氣下仍要當值的員工，僱主應考慮（1）僱員的安全、（2）行業性質、機構運作需要及服務的逼切性、（3）人力需求、人事編制及僱員個別的情況與（4）只要求必需的人員上班，且人數應減至最少。

勞工處表示，僱主應顧及必要人員的情況，作出情理兼備的彈性安排，例如適當的休息時間，並以僱員的交全為首要考慮。另外，僱主應向必要員另外發放當值津貼、交通津貼或向自願繼續協助的僱員，發放優於正常工資的津貼，以補償他們的額外服務。