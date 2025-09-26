國慶煙花｜10.1傍晚起封路　去年29萬人次維港欣賞　警料今年相若

國慶煙花匯演將於10月1日晚上8時在維港兩岸上演，歷時約23分鐘。警方今日（26日）預計，屆時人流會與去年相若，即高峰期會有29萬人在維港兩岸聚集。當日傍晚起，警方會在港島及西九龍區分階段實施封路。



西九龍總區交通部執行及管制署理警司何雋軒。（警方提供）

10月1日國慶煙花匯演尖沙咀一帶封路安排。（警方直播截圖）

文化中心及星光大道一帶料有大量人群 警方提醒可往西九等地觀賞

西九龍總區交通部執行及管制署理警司何雋軒表示，預計一如過往，天星碼頭、文化中心及星光大道一帶，會有大量人群量聚集，提醒市民可以考慮前往其他觀賞地點，例如西九龍文化區、尖東海濱、紅磡海濱一帶。

尖沙咀中心地帶將於當日下午5時起實施首階段封路

尖沙咀中心地帶將於當日下午5時起實施首階段封路，封閉路段包括廣東道、九龍公園徑（南行）、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道及紅磡繞道一帶。至5時半，警方會進行第二階段封路，包括九龍公園徑（北行）及全個天星碼頭巴士總站。

因應封路安排，天星碼頭、中港城、中間道、麼地道巴士總站將於當日下午5時起暫停服務。相關巴士路線會改用九龍站巴士總站、高鐵巴士站及加連威老道臨時巴士站。

完成第一同第二階段封路後，相關路段的商場及酒店停車場出入口都會封閉，即車輛不能進出。

至傍晚六時，警方會進行第三階段封路，範圍主要涉及西九龍文化區，封閉路段包括博物館道、文化道及一段柯士甸道西等。當晚7點45分，即匯演開始15分鐘，雅翔道、中港城對出的廣東道、彌敦道、山林道、松山道、加連威老道及金巴利道等，亦會封閉，以便市民觀賞完煙花後安全有序離開。

港島總區交通部執行及管制總督察劉俊豪。（警方提供）

10月1日國慶煙花匯演中環一帶封路安排。（警方直播截圖）

10月1日國慶煙花匯演灣仔一帶封路安排。（警方直播截圖）

10月1日國慶煙花匯演中環灣仔繞道封路安排。（警方直播截圖）

港島方面，港島總區交通部執行及管制總督察劉俊豪指，中區、灣仔區、東區、中環灣仔繞道及東區走廊會有封路及交通改道。

中區方面，晚上6時30分開始，中區海濱一帶民光街、民輝街、民耀街、龍和道泊車位，將會開始封路。晚上7時15分，封路範圍擴大至耀星街、龍和道、愛丁堡廣場、添華道、添美道、立法會道、龍匯道。民耀街，民寶街及金融街部分路段，則會在7時55分開始封路。

灣仔方面，下午4時開始，灣仔金紫荊廣場一帶將會開始封路。至6時30分，灣仔北一帶包括龍和道、龍合街、龍景街、分域碼頭街東行、博覽道、博覽道中、會議道、龍達徑、港灣道東行、博覽道東、菲林明道、菲林明道天橋、鴻興道、杜老誌道、馬師道、馬師道天橋、運盈街、運盛街以及維園道的銅鑼灣避風塘，將會封路。同時，中環灣仔繞道3條支路包括東行往博覽道出口、西行往龍和道出口、東行龍和道入口，亦會封閉。

至晚上7時15分，分域碼頭街西行、分域街、港灣道西行、港灣徑、杜老誌道天橋會列入封路範圍。到晚上7時55分，封路範圍會擴至灣仔南，包括謝斐道、駱克道、盧押道、柯布連道、菲林明道、史釗域道、杜老誌道、馬師道、堅拿道東、堅拿道西。

10月1日國慶煙花匯演東區封路安排。（警方直播截圖）

10月1日國慶煙花匯演東區走廊封路安排。（警方直播截圖）

東區方面，當日晚上6時30分開始，北角東岸公園附近的興發街、威非路道、玻璃街、景明道、屈臣道以及介乎威非路道與歌頓道的電氣道，將會封閉。7時55分開始，東區走廊西行線往中環方向由民康街至維園道一段只限專利巴士行駛，其他車輛需在近民康街的支路離開東區走廊；英皇道近健康中街西行上東區走廊、糖水道與和富道交界上東區走廊西行的入口，亦將會封閉。